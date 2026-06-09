亚太经合组织研讨会首度在港举行 林定国：法治为廉洁文化行稳致远关键

亚太经合组织「廉洁促繁荣」研讨会首度在香港举办。律政司司长林定国今日（9日）在社交平台发帖，表示在致辞时指出，廉洁与经济繁荣存在互相牵引的关系，而法治正是廉洁文化得以落地生根、行稳致远的关键。他强调，香港自70年代起透过完善法律成功打击贪污，如今已成全球最廉洁城市之一，未来愿与各经济体携手推动廉洁治理。

廉洁与经济发展互相牵引

律政司司长林定国表示，非常荣幸出席由国家监察委员会与廉政公署首度在香港联合主办的亚太经合组织「廉洁促繁荣」研讨会。中共中央纪律检查委员会副书记、国家监察委员会副主任傅奎，以及廉政专员胡英明，亦在会上就深化反腐败合作、推动廉洁治理及建设公平营商环境发言。

林定国指出，是次研讨会聚焦两大主要议题，分别是「廉洁与经济繁荣的关系」以及「如何推动廉洁文化」。他在开幕礼致辞时表示，廉洁文化与经济发展之间，存在互相牵引的关系。一方面，廉洁文化能够建立公平、透明、条件一致的环境，使大众有信心且愿意参与其中，自然有利于经济增长和社会发展。但另一方面，经济增长亦可能诱使部分人为了追求个人利益而作出贪腐行为。简而言之，如果社会和经济增长缺乏强大的廉洁文化配合，便难以持续。

法治为廉洁文化落地生根关键

林定国认为，推动廉洁文化的关键，在于如何将较难准确界定的「廉洁」概念，转化为一套相对清晰的规则，用以引导和规范人们的行为。更为关键的是，这套规则必须得到忠实且有效的执行，而这套规则正是法律。他强调，法治正是廉洁文化得以落地生根、行稳致远的关键所在。

中国香港的经验正好说明这套逻辑如何发挥作用。在1970年代后期，香港面临经济快速发展，同时大力修订法律以处理当时严重的贪污问题。时至今日，香港已发展成为国际金融、贸易和航运中心，不仅是全球最廉洁的地方之一，并以坚实法治见称，反贪亦已成为香港市民「基因」的一部分。香港过去数十年的历程充分说明，廉洁有助于社会可持续发展与经济繁荣。

跨地域合作应对贪腐风险

林定国表示，反贪工作不能一蹴而就，也不能单靠任何单一经济体独力完成。每个经济体都需要因应自身制度、发展阶段和社会情况，寻找最适合自己的廉洁建设之路。

由于贪腐风险往往跨越地域边界，且总会有相似之处，林定国强调，分享知识与经验以及开展相互法律协助，对于推动廉洁治理至为关键。中国香港愿与各经济体并肩同行，共同推动廉洁与繁荣相互成就、并行致远。