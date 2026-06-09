宏福苑 ︱李家超：合安管理公司给人印象认真 强调政府立场「依法办事」

土地审裁处日前驳回大厦法团管理人「合安管理有限公司」延长召开业主大会期限的申请，并着令尽快开会；惟至今未有行动，更传出合安或会辞任法团管理人一职。特首李家超今早（9日）出席行政会议前首度回应，强调政府立场是「依法办事」，并要求各方尽量妥善处理相关事宜，助受影响家庭重过新生活。他透露合安明日（10日）起发放首轮退款，惟核实工作正面对困难。

已办两场简介会 明起发放退款

李家超指出，合安管理公司给人印象一直认真，已举行两次简介会，详细交代法团账目、维修基金及按金退款等业主关心的议题。合安将于6月10日正式发放宏福苑大维修集资基金及预缴管理费的首轮退款支票。

欠完整业主名册 核实联署遇阻

李家超指合安法律代表在土地审裁处的陈词，指合安正面对多重困难。首先，合安正核实联署要求召开业主大会的签名有效性，需确认签署人是否真确业主，以及联署人数是否达到法定不少于5%的要求。由于合安目前并无完整业主名册，核实工作比一般情况更耗时及复杂。

不作未来预测 冀迅速解决问题

对于事件未来发展，李家超表示不作预测，只重申希望各方按法律处理，并秉持尽快办妥事件的原则。李家超对大火感到难过，表明政府首要是照料受影响家庭并提出建议；同时，合安作为大厦管理单位，必须让居民清晰了解物业状况，依法跟进。李家超期望各方能秉持尽快办妥事件的原则，迅速解决问题，让受影响家庭早日重过新生活。

