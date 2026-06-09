公务员加薪︱公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感

公务员加薪幅度即将揭盅。早前薪酬趋势调查结果显示，高、中、低层净指标分别为4.12%、2.64%及1.17%。按现有制度，行政长官会同行政会议考虑六大因素，包括香港经济状况、政府的财政状况、生活费用的变动、薪酬趋势净指标和公务员士气后，会决定最终加幅。公务员事务局局长杨何蓓茵宣布，今早（9日）行政长官会同行会通过，全体公务员加薪2%，追溯到今年4月1日。

加薪已全面平衡所有相关因素

杨何蓓茵表示，政府在决定公务员薪酬调整时，已全面考虑并平衡所有相关因素。有关因素包括香港经济状况、生活费用的变动、政府的财政状况、从薪酬趋势调查得出的薪酬趋势净指标、公务员职方对于薪酬调整的要求，及公务员士气。

在经济、通胀及市场薪酬趋势方面，杨何蓓茵表示过去一年香港经济录得增长，生活开支温和上升。根据本年度薪酬趋势调查结果，私营市场的雇员无论属于高层、中层或低层薪级组别，其薪酬趋势净指标均录得正值，反映私营市场的薪酬普遍上调。

地缘政治变化影响民生 政府管理公共财政须更为审慎

杨何蓓茵续指，政府财政状况在2025至26年度有所改善。然而香港未来的发展仍需要庞大的财政承担。加上近期国际事件显示，地缘政治的变化可在短时间内影响民生，政府需要及时介入，以纾缓特定行业或经济范畴的压力，否则有关压力将会转嫁至大众。她认为，鉴于地缘政治的不明朗因素，政府在管理公共财政时，必须更为审慎，不宜有任何松懈。

杨何蓓茵又指，公务员团队是特区政府的骨干。在《2025年世界竞争力年报》中，香港在「政府效率」方面获评为全球第二。排名印证香港公务员的优秀质素与能力，亦反映本届政府在行政长官的带领下，积极改变政府内部工作文化、建立「以结果为目标」的政府，相关政策成效显著。

积极打造「有为政府」 调薪有助维持公务员士气

杨何蓓茵表示，政府自上任以来积极打造「有为政府」，不论是问责官员抑或是纪律部队的同仁，均充分展现出高度团结、韧性与尽忠职守的专业精神，迅速且认真地履行各项职务，应对各种挑战，高效落实提振经济和改善民生的各项措施。

杨何蓓茵更指，尽管政府须继续审慎理财，为未来作出投资并以备不时之需，但随著香港经济持续增长，加上政府的财政状况有所改善，在今个年度作出合理的薪酬调整，既有助维持公务员的士气，亦是对整体公务员团队工作成果的一份肯定。

明日与四个公务员中央评议会职方会面听取回应

杨何蓓茵重申，行政会议今次决定向职方提出的划一加薪方案，是按照既定机制，充分考虑并平衡所有相关因素后的结果。下一步，当局将于2026年6月10日与四个公务员中央评议会职方会面，听取他们对此方案的回应。当局会向行政会议汇报，并交由行政会议就薪酬调整作出最终决定。随后，政府将咨询立法会公务员及资助机构员工事务委员会，并提交立法会财务委员会审议。

至于评核机制优化计划，对于顶薪的公务员，不能以增薪点来处理未达标公务员，她表示停发增薪点只是其中一个方法，会有其他方法评估，若始终未达标，或启动逼令退休的机制。

深信公务员团体会明白背后政策考虑

有公务员团体公开表示，要求将调薪幅度提升至3%，甚至指出若低于3.8%等同变相减薪，被问及划一加幅2%是否合适。杨何蓓茵强调，行会除审视数字本身，亦必须顾及香港未来发展所需的财政承担。外围地缘政治局势转变，在短期内可能对香港开放型经济体造成波动，因此政府必须保留充足储备以应付不时之需。鉴于目前地缘政治局势持续不明朗，行会经审慎考虑后作出调整决定。她表示理解不同公务员团体对薪酬调整有不同诉求，将向其详细解释行会的考量，并深信公务员团体会明白背后的政策考虑。

工作能力未达标员工会提供适当辅导 或启动「勒令退休」机制处理

至于新实施的公务员评核机制，外界关注有大批公务员已达顶薪点，无法再获发增薪点，机制如何区分员工表现优劣，及如何激励和辅导员工。杨何蓓茵指出，优化后的公务员评核机制完全以实际工作表现为依据，员工薪酬是否已达顶薪点，对其工作评核并无任何影响。

至于政府将无法通过「暂停发放增薪点」来惩处表现未达标者，杨何蓓茵澄清，暂停发放增薪点仅是处理手段之一。针对工作能力未达标的员工，当局会提供适当辅导，并开列清晰的工作要求和期限，要求员工在指定时间内达到标准，随后再作适时评核。她指，政府亦会安排合适的培训，若相关员工在接受培训、劝导及辅导后，表现仍持续未达标且评估结果不理想，将会采取更进一步的行政措施，包括启动「勒令退休」机制处理。

记者：郭咏欣

摄影：刘骏轩