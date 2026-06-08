公务员评核拉Curve︱田北辰质疑机制有漏洞 忧顶薪人员「hea做」 倡罚停年度加薪

公务员事务局局长杨何蓓茵早前表示，将于今年10月推出优化公务员评核机制第一期，引入「拉Curve」机制，以职系作计算，当中最少5%人不获「跳Point」。实政圆桌召集人田北辰忧虑已达顶薪点的高级人员若表现欠佳，惩罚机制恐形同虚设，促请政府对其扣减年度加薪；同时反对增设半年重新评估机制，指此举会削弱惩罚的连锁阻吓力，建议统一每年评估一次。

忧顶薪人员惩罚形同虚设

田北辰表示，他一直要求政府检讨「跳point」制度，本应支持今次的优化措施，但在审视细节后对两点深表保留。他指出，在全港17万名公务员中，有约4万至5万人已晋升至所属职级的顶薪点。若表现被评为最差的第4至6级，占全体约5%，即约8,500名人员，大部分集中于这批已达顶薪点的人员，惩罚机制将失去实质效用。

田北辰忧虑，这批已达顶薪点的人员因「无point可跳」，在面对表现欠佳的评核时，可能会采取消极敷衍的工作态度，导致制度形同虚设，甚至变相形成「肥上瘦下」的局面，令真正未达顶薪、受制度影响的人员仅剩2%至3%。为填补漏洞，他促请政府增设实质惩罚，规定已达顶薪点且评核为第4至6级的人员，不得跟随公务员进行年度薪酬调整，以此形成实质阻吓力。

针对政府近日公布的细节，即公务员在评核中获得第4至6级后，若在六个月后的重新评估中表现令人满意，即可重新获发增薪点。田北辰对此表示反对。他解释，「停发增薪点」的惩罚理应具有连锁效应，令相关人员推迟一年达到顶薪点，对其生涯薪酬产生长期影响。他指出，若容许在半年后重新发放增薪点，相关连锁效应将会消失，导致阻吓力大打折扣。田北辰更忧虑，主管在半年后难以连续两次「做丑人」，最终可能令实际受罚的人数不足全体公务员的1%，公众亦难以接受。因此，他要求政府取消半年重新评估的安排，统一维持每年评估一次。