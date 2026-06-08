网约车︱议员忧「日做6个钟」变相逼做全职？陈美宝称属起步假设：会收集阶段性数据、作动态调整

规管网约车的附属法例早前已刊宪，立法会「与规管网约车服务有关的4项附属法例小组委员会」今日（8日）与政府当局举行会议。针对政府拟订发出1万个网约车牌照，多名议员质疑政府以「每日营运6小时」为基准，更有议员形容「肯定唔会个个都做足6个钟」，担心变相「逼司机转做全职」。

平台11月底运作后即收集数据 将作阶段性分析动态评估

运输及物流局局长陈美宝回应指，每日营运6小时仅属估算「假设」，1万个牌照是审慎稳妥的起步。当平台获发牌、11月底开始运作后，司机上线、乘客轮候时等营运数据将随即连接至运输署平台，又强调「唔会等平台完全运作晒先有数据」，会根据期间的数据作阶段性分析及动态评估。

选委界苏绍聪指，现时大部分网约车司机均为兼职，每周工时不足20小时，质疑政府预计合规网约司机每日营运6小时太多，「本身佢哋愿意做，系因为part time」，现时即变相「逼司机转做全职」。保险界陈沛良更直言「攞到牌照肯定唔会个个都做足6个钟」。

陈美宝：非为改变营运性质迈向全职化而强加合规成本

陈美宝表示，当局充分理解网约车具兼职及流动性大的本质，现时服务时数有弹性，强调会以数据为本、「让数据说话」，及早掌握情况并就发牌数量作动态调整，重申订发牌数量为1万个是经过深思熟虑。她又指，规管设计是增加「合规成本」，与过往的「无成本」不同，要求网约司机购买保险是因为须确保安全，而非为改变他们的营运性质由兼职迈向全职化而强加。

指现有保单上延展网约保险做法较简单清晰

保险界陈沛良关注网约车保险安排。陈美宝表示，曾听取保险业不同意见，包括有建议让司机在现有的私家车保单之上作延展，以涵盖网约车服务；亦有建议让平台为所有司机购买保险。陈美宝认为，由于私家车可能同时向不同平台提供服务，认为延展现有保单的做法较为简单清晰，能避免出现保险真空或灰色地带，且预期额外保费将维持在合理水平。

针对11月底至明年8月之间的9个月过渡期，选委界议员何敬康及科技创新界邱达根均关注期间打击非法「白牌车」执法问题。陈美宝强调对违法活动的执法「无容置疑」，重申过去警方已全力打击非法载客取酬并扣查车辆；而即将生效的新例中，违规司机面临的吊销牌照期限将大幅加重至12个月至3年。若平台违反人车绑定或尽职审查，同样需承担法律后果。

或优先考虑发牌已拥有车辆一段时间人士

对于发牌机制，实政圆桌庄豪锋质疑，若让现行提供非法服务的网约车司机获优先发牌，在法理上是说不通。陈美宝表示同意，指目前营运属不合法，而当局难以辨识其背景，在政策与操作上亦不应作优先考虑。她指未来会在「抽签」、「优先优虑」、或「合二为一」的多元发牌机制下，或会优先考虑已拥有车辆一段时间的人士。

记者：陈俊豪