大棋盘︱消息：「粤车南下」扩展好事近 涵更多广东省城市、增出行名额

「粤车南下」去年底实施，分别开展港珠澳大桥香港口岸自动化停车场的「易泊飞」服务，以及粤车入境香港市区，虽然后者每日只有100个名额，但绝大部分都是过夜客，为本港酒店等行业带来人气和财气。计划实施至今已半年，由于运作顺畅及反应理想，据悉短期内会公布涵盖更多广东省城市及增加配额。

粤车南下已发出约7000张电子许可证

为做好总量管控及提供更好的出行体验，粤、港政府去年同意就每日入境香港的车辆数目设上限，每天100个名额，每辆粤车留港最多三天。计划先开放予广东省四个城市申请，即广州、珠海、中山和江门。

「粤车南下」实施至今，用家整体反应良好，早前内地五一黄金周期间，更超额预约两至三倍，需抽签分配名额。「粤车南下」进入香港市区政策推行以来，截至4月底已发出约7,000张电子许可证，累计超过5,000架次车辆预约出行。

在总量控制、风险可控的原则下，香港道路交通亦大致畅顺，没发现因粤车导致交通挤塞和旅游热点拥挤的情况，粤车涉及交通违例个案属零星。而政府主张的「泊车＋公交」转乘安排亦见效果，有效疏导车流及人流。

整体有序畅顺 具备条件逐步加码

近年港人北上消费成风，不少车主更趁假期「港车北上」，令本地消费者力持续外流，而「粤车南下」经过一轮酝酿后推出，有利吸引内地消费能力较高的过夜客来港。运输及物流局早前指，约9成粤车入境旅客在港逗留一至两日，为香港的酒店、零售、展览和文化节目带来了人气和客流，并正就逐步增加每日名额与粤方商讨，以实现粤港双向的深度便利互联。

政府曾表示将在「粤车南下」实施约半年后，逐步推至广东省其他城市，考虑到计划运作至今近半年，整体有序畅顺，现已具备条件逐步加码。据了解，「粤车南下」计划很快会扩展，包括涵盖更多城市和增加名额，以进一步助力带动本港经济增长，促进粤港融合发展。

陈恒镔倡每日名额增至200个

立法会交通事务委员会主席陈恒镔指，「粤车南下」运作顺畅，没带来明显交通挤塞，据零售业界人士反映，粤车客带来的生意帮助非常明显，「起码绝大多数会留港过夜，使钱亦比较疏爽」，是合适时机扩展计划。他认为将名额增至每日约200个是合适水平，按香港道路容量负荷，稳步推进。城市方面，他为任何大湾区城市均可包括在内，始终大湾区融合是大势所趋。广东省城市还包括佛山、惠州、东莞等，当局年初曾表示，计划半年后覆盖多4个城市。

「粤车南下」车辆必须挂有「FT」开头的香港车牌，来港后一举一动皆受注目，包括左軚车驾驶习惯、法规差异，以至「黑玻璃」问题；网上亦曾揭发有粤车违规使用自动驾驶、误闯禁区等，但这些问题对政策实行未至于有大影响。陈恒镔认为，粤车违规情况只是少数，本地车辆亦偶有违规事件，毋须过份放大某些群体的违规情况，无论来自何方，任何人都要小心驾驶。

香港酒店业主联会执行总干事徐英伟表示，「粤车南下」开启一种新旅游模式，亦是宣传香港的好方法，若纳入更多城市和增加名额，业界必定欢迎。他指计划最重要是畅顺，同时注重旅游体验，不止在市区游走，更应开拓更多郊区路线，正如港人在外地自驾游，亦不会只停留在旺区观光。

聂风