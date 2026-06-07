立法会突召开联席会议 讨论「维护国安」工作 未透露议程及内容

立法会秘书处今日（7日）以电邮通知议员，将于明日（8日）举行保安事务委员会和司法及法律事务委员会的联席会议，讨论维护国家安全工作，惟议程及内容尚未公布。

立法会召开司法及保安事务委员会联席会议，讨论维护国安工作。资料图片

立法会应政府当局要求，并经保安事务委员会主席邵家辉和司法及法律事务委员会主席简慧敏同意，两个事务委员将于明日下午12时45分，就维护国家安全的工作举行联席会议。

去年5月，律政司司长林定国（左）和保安局局长邓炳强（右）出席联席会议。资料图片

曾两度召开联席会议 汇报国安修例

翻查资料，去年5月及今年3月，立法会保安及司法事务委员会亦曾举行联席会议，听取政府就国安法例修订的汇报，包括《香港国安法》43条修订实施细则，赋权海关检取具煽动意图物品，以及新增「不遵从提供密码要求」罪等。

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