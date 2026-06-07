宏福苑业主「睇楼团」 专队解说「入心」 何永贤：会继续努力陪伴大家前行

房屋局局长何永贤表示，房屋局早前为宏福苑业主举办第一个「睇楼团」后反应热烈，刚刚过去的星期五，接待了第四团「睇楼团」，这次由房署同事和中海物业联手组织，带领住在宝田邨的宏福苑居民到乐富房委会客户服务中心「睇楼」。虽然入住宝田邨的户数只有不足20户，但这次也有十多户家庭参与，反应热烈。

何永贤在社交平台表示，这次继续有街坊带着「接受收购建议信件」及相关表格到场，向「解说专队」成员查询并即场填写。能帮助宏福苑街坊前行固然令人鼓舞，但同样令「解说专队」感到振奋的，是解说真的能够「入心」。

有长者街坊本来不清楚自己有多少选择，但现时却能清楚复述「解说专队」成员解释的例子：「即使是最后一个拣楼，也有2000个单位可以选择。」见到街坊因此而放心得多，团队更感受到每一句用心的解说都能发挥作用。有街坊更说项目都很吸引，任意一个单位也会满意。

宝田邨作为房署辖下的屋邨，局方亦借此机会了解大家对屋邨管理团队是否满意。不少街坊都直接说「非常好」，长者街坊更说自己一些「谂到头都爆」的搬屋问题，屋邨管理团队以经验快速帮忙解决，她还赞赏其他公务员说：「这次这个事件，没有人有经验处理，但你真的感受到别人是有心帮忙的，不是『打份工』。」

何永贤表示，会继续努力，陪伴着大家前行。

