公务员加薪拉Curve 主管倘未如实评员工表现 严重者可被质疑判断力 最差3级停发增薪点6个月

政府提出优化公务员评核制度，今年10月引入俗称「拉Curve」的评级分布，但工会和议员均担心衍生马房文化、擦鞋文化，不利公务员士气。公务员事务局昨日（5日）向立法会提交文件，介绍公务员工作表现管理制度，以及将于各政策局及部门为建立更严谨的工作表现评核机制而实施的公务员评核制度优化计划（第一期）。文件提到，已促请部门首长/职系首长向评核人员强调其角色和责任，需确保员工表现获得及时、如实评核，如有未能履行上述职责的人员，应在其工作表现评核中反映这一点出来，例如在其本身的评核报告 中，有关「员工管理」一项，不给予良好评级，严重者甚至可质疑其判断力。

过去五年只有94名公务员未获跳Point

文件指，过去五年只有94名公务员被认为工作表现未能令人满意而不获发增薪点（即跳Point），显示某些职系和职级的整体评级倾向较好等级，令与工作表现挂钩的增薪点太过易于获取，失却它应透过良好工作表现而获取以鼓励良好表现的政策原意。公务员事务局在现行制度的基础上进一步优化，避免评核过于宽松或严苛，更有效反映和区分人员的工作表现等级，达至赏罚更加分明。

公务员事务局将于局/部门推行「公务员评核制度优化计划(第一期)」，在整体工作表现评级实施「指导性分布机制」。 在部门/职系内运作此机制的事宜，将由有关参与职系的部门首长 /职系首长督导，而公务员事务局会监察机制的整体成效。

各部门先选定一至两个核心政策职系参与

计划会以循序渐进方式，先在各部门选定的一至两个负责部门核心政策职能/服务、具一定规模及多层职级的部门职系(当中包括一个管理职系：即成员可晋升至部门最高管理阶层的职系) 中推行，并由它们于今年10月1日或其后开始的评核周期起参与优化计划。

当局强调，各级评核人必须如实评核员工工作表现，在机构中普遍自然且常态的评级分布模式为极端者少、居中者多。在评核制度优化计划中，局方就整体工作表现六级评级制公布了一套指导性评级百分比分布(「指导性评级分布」)，作为全体公务员的标准，供所有部门及职系管方参考。各部门首长/职系首长亦可因应部门/职系的独特情况，在公务员事务局的「指导性评级分布」百分比的±5%缓冲范围内，有弹性地为辖下管理的公务员职系调整整体工作表现评级分布指引。

非硬性要求部门评核 5%人员为四至六级

对于部分部门/职系要求严格，整体表现和人员的个人表现均较好，政府指，若有职系在六级评级制中两极的评级百分比超出上限或未达下限，局方会要求部门/职系首长提供解释和理据，并会与所属的决策局检视有否须注意或改善的地方。因此优化计划并非硬性要求部门/职系无论属下公务员表现如何，皆要评核 5%人员为第四、五或六级，惟部门首长/职系首长须留意「指导性评级分布」实乃常态，例外者须有充分理据支持。

杨何蓓茵：以整个职系计 非每个小队或分部

公务员事务局长杨何蓓茵今日（6日）表示，「指导性评级分布」是以整个职系所有职级的人员计算，不是以每个小队或每个分部计算，并不硬性要求一个团队必须把成员根据「指导性评级分布」给予不同评级。她又指，如同一职系人员工种甚多，分布甚广，负责评核的上司数目也多，当局建议部门设立由熟悉职系工作的上级人员组成的「评核委员会」，在评核标准出现差异时校平和调节评核报告的评级。

与此同时，公务员事务局严格要求工作表现在六级评级制中被评为第四级或以下的人员，或经正式纪律行动受纪律处分的人员，在其下一个增薪日期被暂停六个月，之后再按其工作和纪律方面的表现检视。这项严格执行增薪点安排适用于所有公务员职系及职级（即包括不参与「公务员评核制度优化计划（第一期）」的职系），目的是使增薪点的发放回复设立原意，即只有工作表现和品行令人满意者方可获发增薪点。