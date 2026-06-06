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港区人大代表团展开北京调研 聚焦信创、人工智能与创新人才培养 明转赴雄安

政情
更新时间：21:12 2026-06-06 HKT
发布时间：21:12 2026-06-06 HKT

由港区人大代表团组长马逢国，全国人大常委会委员李慧琼，副组长吴秋北、陈勇率领的第十四届港区全国人大代表调研组，本月5至9日展开北京及雄安新区调研行程。代表团昨晚( 5日 )抵达北京后，今日( 6日 )随即展开一连串实地考察，聚焦国家科技自立自强、区域协同创新及高水平人才培养。

访国家信创园  了解核心技术攻关和产业生态构建最新进展

调研组今日上午首先到访位于北京经济技术开发区的国家信创园。该园区是国内唯一的国家级信创园区，汇聚CPU、操作系统等全产业链企业，通过「四题联动」模式破解「卡脖子」难题，去年产业规模近900亿元。代表团详细了解园区在核心技术攻关和产业生态构建方面的最新进展。

调研组随后前往京津冀国家技术创新中心考察。作为国家首个综合类国家技术创新中心，该中心是总书记习近平亲自部署的国家战略科技力量，聚焦颠覆性创新，构建「北京研发、津冀转化」的协同模式，通过专业与产业耦合机制推动成果在津冀产业化并培养高端人才。

调研组下午走进AI原点社区，实地参访并了解入驻企业的发展概况。该社区是全球人工智能人才创新创业高地，半径一公里内集聚30余所高校及400余家企业，其中人工智能企业占比超过七成。其后，调研组赴北京中关村学院调研。该学院是国家级新型高等教育机构，聚焦人工智能与交叉学科，与31所高校联合培养约600名博士生，实施超常规人才培养模式。

据悉，调研组在完成北京站行程后，将于明日转赴雄安新区，继续围绕国家重大战略实施及高质量发展展开深入调研。

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