林定国 : 香港有责任用好普通法制度 深化香港作为国际法律服务和解决争议中心地位

律政司司长林定国今日( 6日 )表示，今年是国家十五五规划开局之年，香港有责任用好普通法制度，深化香港作为国际法律服务和解决争议中心的地位，因此香港的法律界新力军有需要了解内地法律制度的实际情况和运作，达至以香港所长、服务国家所需。

计划踏入第8届 共为逾550名港青提供在上海和北京法律实习机会

林定国于社交平台发文，指今日出席由国际青年法律交流联会举办的「香港青年内地法律专业实习计划2026」启动礼。计划今年踏入第8届，合共为超过550名香港青年提供在上海和北京的法律实习机会，可以说是香港青年到内地进行法律交流的品牌活动。

他又指本年度实习计划招募了103名香港法律学生，人数较第一届的40人增长了2.5倍，是非常亮丽的成绩。今年同学们将到北京拜访一系列国家部委，然后到在北京和上海的律师事务所、央企法务部门和仲裁机构进行实习。

他期望实习同学既要做「好学生」，也要尝试做「好老师」。首先，在国家的「十五五」规划下，香港要用好普通法制度，深化香港作为国际法律和解决争议服务中心的地位，以香港所长服务国家所需。作为香港法律界的新力军，同学们首先必须了解内地法律制度的情况和实际运作。今次实习能够走进内地律所、央企法务部门和仲裁机构「亲眼看、亲耳听」，实属难能可贵，所以要做「好学生」。

另一方面，随著国家进一步改革开放，内地对香港法律服务的需求亦愈来愈大。作为香港的法律学生，必定对普通法制度有一定的认识和理解。他希望同学们在实习过程中，能多向内地朋友介绍香港的法律制度和特色，把握机会尝试做「好老师」。

最后，要有效助力国家的涉外法治建设，必须充分了解国情。他鼓励同学们在空余时间到处走走，亲身体验国家发展的最新情况和人民的生活环境。