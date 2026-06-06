香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉

由欧洲田径协会（European Athletics）举办的国际田径赛事，欧洲田径挑战者锦标赛（European Challenger Championships）上月底于摩纳哥举行，其中100米女子跨栏冠军由摩纳哥夺得，而运动员却是香港「栏后」吕丽瑶，她更以13秒73打破摩纳哥国家纪录。她在赛后主动披上摩纳哥国旗，颁奖时现场更奏起摩纳哥国歌，但世界田径联会比赛纪录以及运动员资料上，仍显示她是香港运动员。吕丽瑶今午(6日)在社交平台发文强调，今次出赛完全符合规则，未来仍然想为香港争光，并称披上摩纳哥国旗时，未有深思熟虑，对引起误会致歉。

未有深思熟虑 对引起误会致歉

吕丽瑶表示，今次出国比赛初衷跑到好的时间，期间有与港协、体院及香港田总沟通，更向他们解释了整件事的来龙去脉，未来比赛安排会继续和总会沟通，做好每个决定，重申自己仍然是香港代表运动员，今次参赛不是转国籍。

她续称，摩纳哥人口少、本地运动员人数有限，故全国只有一个田径总会，亦是她过去3年进行集训的田径会，而根据世界田径联会及欧洲田联的规则，凡在摩纳哥田径会登记满3年的运动员，可代表该会出战挑战者锦标赛。

根据欧洲田径协会官方直播，比赛当日100米女子跨栏项目，有8名分别来自冰岛、黑山、亚美尼亚、摩尔多瓦共和国、马耳他共和国及摩纳哥的选手参赛，而直播介绍栏显示吕丽瑶代表摩纳哥，终以13秒73胜出。

她胜出后与其他选手拥抱庆祝，当走到场边时，一名工作人员递给她一面摩纳哥国旗，她随即将旗帜披在身上，并任由大会摄影师拍摄。颁奖时当吕丽瑶获颁金牌后，现场更奏起摩纳哥国歌，她未有跟唱，官方更播出她在跑道上披国旗的片段，吕丽瑶曾亲吻摩纳哥国旗。

香港田径总会称，吕丽瑶全力备战即将举行的亚运会，近月于欧洲展开系统训练，期间会参加多项欧洲本土赛事，借此累积参赛经验、优化整体训练效果，而今次赛事是透过所属摩纳哥当地田径协会AS Monaco Athlétisme报名参赛。总会更强调，吕丽瑶在世界田径联会登记的运动员参赛资格仍隶属中国香港。

体育学院表示，根据国际田径惯例，部分国际赛事设有安排，允许非本土籍运动员可透过所属的海外体育会参赛，运动员本身国籍不变，而为提升吕丽瑶的训练水平及竞争力，体院为其安排海外训练计划，中国香港田径总会亦已知悉有关安排。

港协暨奥委会则称，有关赛事并非经由该会协调，重申就体育总会的机构管治水平和运作，港协暨奥委会制定了《机构管治守则》和相关参考资料，为体育总会提供务实可行指引，期望各体育总会全面落实执行。

记者：郭咏欣