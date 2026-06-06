中大医院明年3月提前还清40亿政府贷款 钟健礼：有信心转亏为盈

中大医院行政总裁钟健礼在电视节目透露，医院财政持续改善，有信心下年转亏为盈，并且已向政府申请提早于明年3月偿还40.3亿元贷款。他强调医院不会偏离非牟利定位，并透露将研究改革深切治疗收费模式。

营运模式见效 总收入升17%

钟健礼指出，过去近一年医院在营运模式上找到清晰定位，财政状况持续改善，由去年（2025年）7月至今年（2026年）3月，医院总收入增加17%，而同期成本只增加11%，显示控制开支方面取得成效。他透露，近7个月内有6个月税前盈利录得正数，有信心明年全年能够转亏为盈。

获中大担保向银行融资

钟健礼表示提早偿还40.3亿元政府贷款后，中大医院将改为向校方及由校方担保向银行借贷。他指出，目前正与银行商讨融资安排，期望凭借医院的前景及中文大学的信心保证，能够争取较优惠的条款，包括贷款年期和息口等。钟健礼对中大医院未来数年的发展相当有信心，计划在4至5年内逐步全面开展医院余下一半的空间，增设病床及手术室，预计届时除了偿还利息外，亦可开始偿还本金。

钟健礼强调中大医院不忘初心，秉持非牟利和高透明度的原则，在公营和私营医疗之间走出第三条路，成为两者之间的桥梁。

坚持非牟利定位 做公私营医疗桥梁

钟健礼强调，即使中大医院财政改善及还清政府贷款，医院也不会变成一间以「赚大钱」为目标的医院，仍会秉持非牟利和高透明度的原则，在公营和私营医疗之间走出第三条路，成为两者之间的桥梁。他形容医院的使命是要解决「公营睇病难，私营睇病贵」的问题，建立新的服务模式。他透露，院方已向政府承诺，还款后仍会签订备忘录，确保医院、大学、政府及医管局之间保持协调，持续支援公营医疗服务。

三轮价格调整 研改善深切治疗收费

为体现高透明定价，中大医院自去年11月起已作出三轮价格调整，涵盖放射治疗、慢性药物及急症室等医疗服务。钟健礼表示，下一步将探讨深切治疗服务的收费模式。他指出，目前深切治疗收费高昂，导致部分有需要的病人因无法负担而被迫转往公营医院，另一边厢亦有病人纯粹因为付得起费用而使用服务，反映资源错配。他认为，深切治疗最贵的成本往往在于闲置不用，因此希望能优化定价，让资源用得其所。