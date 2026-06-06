孙玉菡：引进外来人才非替代本地劳动力 「做大个蛋糕」创造新职位

香港国际人才职业博览会今日（6日）于湾仔合和酒店举行。劳工及福利局局长孙玉菡强调，引进外来人才绝非替代本地劳动力，而是旨在「做大个蛋糕」，透过引入新资金与技术创造更多新职位，惠及本地毕业生，并在「一国两制」及普通法制度保障下，为本港未来繁荣稳定注入源源不绝的动力。

全社会抢人才取得显著成果

孙玉菡指出，自2022年底政府开始积极推动人才政策以来，香港在吸引人才方面取得了多项重大进展，为社会及经济发展提供了源源不绝的动力。他回顾过去三年半的努力，认为香港一直都是人才汇聚的宝地，而这届政府首次由政策驱动，并集合全社会力量「抢人才」，在短短三年多的时间内，已取得非常显著的成果。

人才竞争力亚洲第一全球第四

根据国际机构的评价，香港在人才方面的竞争力目前高居亚洲第一、全球第四。孙玉菡认为，这项评价已在香港社会各层面显现出非常正面的实际效果。近期多个季度中，本港经济增长及产业发展均取得令人鼓舞的成绩，其中人才基础的拓宽与深厚，无疑是支撑各行各业发展的重要支柱与底气。

一国两制普通法等优势结合 让人才发挥更大

他强调，香港本身拥有的独特优势，包括「一国两制」的独特框架；「背靠祖国、联通世界」的战略定位；完全市场化的运作模式；与国际社会接轨的营商规则；以及全世界认同、实施有效的普通法法律制度。他相信相关优势有机结合，让各路人才在香港的优势可以发挥得更大。

让愿意来港打拼人才获得到位资讯

孙玉菡指，今年是国家十五五规划的开局之年，亦是香港五年规划的第一个年度，人才工作在其中占据了至关重要的位置。他表示，除政府政策驱动及全社会合作外，未来做好每一个细节，让愿意来港打拼的人才获得最到位的资讯与服务。

期望内外人才合作 助港经济韧性与繁荣稳定

孙玉菡特别澄清，引进人才并非为了替代本地人。他强调，本地人才始终是支撑香港最基本、最重要的「基本盘」，但作为国际大都会，香港不可能单靠本地人口。他指出，引进外来人才的真正核心在于「做大个蛋糕」，由外来人才带来新技术、新资金、新思维及新国际关系；促进开创全新产业领域，进而为本地市场创造更多职位空缺；令本地劳动力（尤其是应届毕业生）在香港产业做大、做强及转型的过程中直接受惠。

孙玉菡期望，本地与外来人才在未来能通力合作，协助香港在竞争激烈且变幻莫测的社会环境中，保持更强大的经济韧性，为未来的繁荣稳定做出更大贡献。

记者、摄影：李健威