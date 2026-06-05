特首访中亚︱三大园区签备忘录 张曼莉：打通「香港─中亚创科走廊」

行政长官李家超率商贸代表团出访中亚哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦，随行的创新科技及工业局副局长张曼莉表示，此行成功促成香港三大创科园区与中亚重点园区签署合作备忘录，正式打通「香港—中亚创科走廊」。两国的创科发展定位，与香港作为人工智能枢纽及国际数据港的优势高度契合，双方在多个范畴均展现出庞大的合作潜力。

未来，创科局会立足本次出访成果，持续拓展香港创科的国际网络和交流合作，对内引进全球优质创科资源，对外输出香港创科成果，全力提速国际创科中心建设。

两国高度认可港AI生态

创科局指，在人工智能与数字产业协同方面，香港的AI研发实力雄厚，并正全力推动AI产业化。目前香港已汇聚逾千家优秀的AI企业，并计划于下半年成立香港人工智能研发院，以搭建全球AI研发、人才交流及治理标准的对接平台。

出访期间，两国政府、创科机构及当地的顶尖学府均对香港的AI生态表示高度认可，并期望展开深度合作。由于中亚在矿业、农业、工业及公共领域的智能化需求极为迫切，香港未来可联同内地科研机构及企业输出先进技术与成熟解决方案，协助中亚产业及基建进行智能化升级以创造全新商机，同时推动国际科研合作与人才交流培养，进一步强化香港人工智能的全球布局。

打通「香港—中亚创科走廊」

为了深化创科平台合作，代表团先后到访了哈萨克斯坦的Astana Hub国际科技园、Alem.ai国际人工智能中心，以及乌兹别克斯坦的创科核心引擎IT Park Uzbekistan。期间，香港三大创科园区包括香港科学园、数码港及河套香港园区，分别与中亚重点园区签署合作备忘录，正式打通「香港—中亚创科走廊」。

是次合作将为两地业界带来全新机遇，包括邀请中亚当地基金来港参与创科投资，并鼓励当地科技企业落户香港园区。透过依托香港双向门户的优势，此举能有效协助中亚企业对接内地及国际市场，同时亦让本港业界以「一程多站」的新模式布局中亚及「一带一路」沿线地区，发挥香港作为创科「超级增值人」的关键功能。

共建数字丝绸之路 对接跨境数据枢纽

数据枢纽对接方面，香港作为内联外通的国际数据港，在跨境数据服务、数据标准、能源管理以及国际融资等领域均累积了丰富经验。配合香港正积极建设的沙岭国际数据园，两地未来可加强对接与合作，共同构建「数字丝绸之路」，推动跨境数据基建与标准对接，在「一带一路」战略及新数字经济时代下开拓全新的合作空间。