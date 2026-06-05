特首访乌兹别克︱参观伊斯兰文明中心 冀深化两地文化与博物馆合作

行政长官李家超今日（5日）继续率领商贸代表团访问乌兹别克斯坦，先后到访当地创科与文化机构，并见证乌兹别克斯坦创新科技园区IT Park与香港三大创科园区签署合作备忘录。李家超表示，香港将发挥独特优势，协助当地企业开拓大湾区与国际市场，并期望两地在数码经济、文化及金融等领域深化合作，开创互利共赢局面。

李家超上午到访当地创科枢纽IT Park，与数字技术部第一副部长Ayubkhon Sultonov会面。他并见证乌方与香港数码港、香港科技园和港深创新及科技园签署谅解备忘录，以推动两地在初创培育、人才交流及联合研发等方面的合作。

李家超指出，香港数码竞争力位列全球第四，正积极推进北部都会区、河套深港科技创新合作区及沙岭数据园区等项目。他深信香港能成为乌国企业开拓粤港澳大湾区和国际市场的战略门户，两地可借此建立更紧密的创科合作。

中午，李家超出席中国驻乌兹别克斯坦特命全权大使于骏的交流餐敍。下午则参观当地的伊斯兰文明中心，表示香港正发展为中外文化艺术交流中心，期望未来能深化两地的文化与博物馆合作。

其后，李家超出席乌兹别克斯坦政府所设的商务交流活动，再次与乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉．尼格马托维奇．阿里波夫会面。李家超表示，香港作为国际金融中心，具备健全法治、稳健监管及高度国际化的营商环境，可在资本市场联通、基建融资和绿色金融等领域提供专业支援。代表团随后出席阿里波夫设的晚宴，并于晚上启程离乌，预计明午（6日）返抵香港。