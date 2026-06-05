西贡破边洲拟试行预约制控制人流 桥咀63公顷珊瑚区争取明年中划为海岸公园

为平衡生态保育与旅游发展，政府向立法会研究「生态+旅游」事宜小组委员会提交文件，研究于西贡东坝破边洲路段试行预约制度，以控制高峰人流及防止山径损耗；同时建议将桥咀洲东、西两侧约63公顷珊瑚区指定为海岸公园，目标在2027年中前完成法定程序。当局亦将于2026年下半年推出「四山」旅游项目，重点推广本港独特的山海美景。

破边洲拟试行预约制度

文件指，渔护署正检视部分热门郊游地点的承载力，并检讨长远管理策略。根据过去数个内地黄金周的观察，西贡东坝破边洲路段的游客量在个别日子的高峰时段已达饱和。为保护山径免受过度损耗、分流旅客并提升游客体验，政府正研究在该路段试行引入预约制度，以收集数据并评估成效。

桥咀珊瑚区划设63公顷海岸公园

文件又指，鉴于桥咀的东部及西部拥有大片高生态价值的珊瑚群落，为加强珊瑚保育并兼顾可持续康乐用途，渔护署建议将桥咀东西两侧包括连岛沙洲在内的珊瑚区，指定为面积约63公顷的海岸公园，并制定相关管理计划。渔护署已就此开展公众咨询，正逐步推进指定程序，争取在2027年中前完成法定程序。同时，署方亦会考虑将其他重要生态地点纳入海岸公园保护范围的可行性，并按实际需要加强巡逻执法、清洁管理及推广其他郊游地点以分散人流，确保生态旅游与自然保育并行。

文件显示，针对西贡东郊野公园及桥咀洲等热门景点在黄金周长假期期间游客量显著增加，政府已加强管理措施。以今年5月劳动节黄金周假期为例，渔农自然护理署每日部署约120名人员，并利用无人机协助在西贡东郊野公园及桥咀洲巡逻和执法，宣传爱护动植物与露营远足守则，并于热门露营地点加派人手进行日夜巡逻。

渔护署在西贡郊野公园露营地点及东坝一带加强设施清洁和管理，并在网站公布东坝的即时人流情况，在人流繁忙时实施临时管制，避免破边洲观景台及沿途山径过度挤拥。执法方面，渔护署于5月黄金周期间在西贡东郊野公园麦理浩径第一、二段及附近露营地点共录得19宗执法个案，主要涉及乱抛垃圾及在非指定地点露营等违规行为。

开拓「四山」绿色旅游项目

渔护署亦在「发展旅游热点工作组」下推展「四山」旅游项目。该项目以四个兼具香港特色与山海美景的山岭及海岛为主轴，包括太平山、凤凰山、大帽山和西贡海，并以「咫尺山海、城岭风光」为主题，透过优化配套和增设旅游元素，鼓励旅客探索传统名胜以外的景点，带动周边经济。

而相关郊野公园的设施优化工程已在2025年上半年陆续展开，包括增设路标和郊野资讯牌，为游客提供更清晰的指引，亦采用手作步道方式修缮山径，并增设避让处以提升行山安全。渔护署亦在山径沿途以主题式种植本地原生赏花植物，并在合适地点增设基本休憩设施，及增设或优化观景点及打卡点，预计有关设施的优化工作在2026年底前完成。

2026下半年推印章护照及主题网站

目前，渔护署正与旅游事务署、旅发局及旅游业界、邻近商户合作，规划「四山」旅游行程并开发相关旅游产品。渔护署计划在2026年下半年的远足季节，推出「四山」主题旅游网站及游览小册子，提供景点介绍、路线资讯、交通安排等实用资讯。同时，署方将推出「四山」印章收集护照等特别活动、一系列主题纪念品，并制作宣传短片于社交平台播放。