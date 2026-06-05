大棋盘｜港区人大考察雄安新区 盼取经建设北都

政府正全力推进北部都会区发展，其中北都大学城的占地面积一再「加码」，至今最少达100公顷，当中占地22公顷的洪水桥用地，预料本年底前率先批出，交予中标大学。近月官员及大专院校纷纷到外地考察取经，包括到访河北雄安新区，了解产学研融合模式。据了解，港区人大代表今日亦启程前往雄安新区考察5日，盼透过亲自调研为建设北都带来启示。

雄安新区于2017年由国家主席习近平亲自擘画，定位是疏解北京「非首都功能」的集中承载力、推动京津冀协同发展，包括行政单位、总部企业、高等院校等南迁，目前有400多间央企机构集聚，矗立逾5000栋楼宇，这座未来之城被称为「千年大计」。过去9年，雄安新区由顶层设计转向实质建设阶段，今年两会「十五五」规划纲要出台后，习近平亦第4度到雄安考察，强调雄安建设取得重大阶段成果，并指明要深入推进高质量发展。

雄安新区发展强调先谋后动，先规划后发展，头几年几乎没动一砖一瓦，但随着框架形成、逐步建设，除了「疏解」定位不变，近年亦大力发展三大主导产业，包括卫星互联网、人工智能及新材料，推动科技与产业创新深度融合，发展新质生产力。今年全国两会上，河北省委书记倪岳峰形容，「创新已经成为雄安新区的鲜明标识」。

香港近年力推「南金融、北创科」的产业新布局，北都是核心引擎，香港又如何从雄安新区经验借镜？港区人大代表冼汉廸认为，雄安以央企迁入为牵引，带动产业链上下游集聚，北都性质虽有所不同，但同样存在可聚焦的发力点，除了政府部门进驻，亦可把推动与创科发展、深港合作、教育科研单位等总部或分支北迁，并将面向两地跨境业务的公共服务窗口集中设立在北都，形成「口岸+服务」高效联动。

另一人大代表则指，北都大学城以产业主导，必须把科技、人才和产业结合，将科研成果转化落地，带来实际经济效益，形成产学研融合的生态圈。政务司司长陈国基今年4月曾率领「北都大学城筹划及建设组」代表团考察雄安，包括到访北京林业大学雄安校区，他认为当地的高校产业联动、基建先行及可持续规划等方面经验，可为北都大学城高质量筹建提供强力借鉴，助力打造国际教育与创科枢纽。

不过，雄安新区发展并非一帆风顺，包括不少人不愿举家搬迁，宁愿「候鸟式」往返京雄通勤。全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，雄安新区理念是不欲北京太过挤拥，最重点并非搞经济建设，当然后来提到要发展新质生产力；北都则是产业主导，发展高新科技、加强大湾区融合，两者目标不尽相同。

但他认为，香港可从中借鉴开发新区的过程和经验，包括做好顶层设计、资本建设，让规划可以有系统地推进，以往特区政府不习惯这样的主导角色。

聂风