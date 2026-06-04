特首中亚行｜汤文龙晤乌兹别克斯坦总统副顾问 介绍香港独特普通法优势

结束哈萨克斯坦访问行程后，由行政长官李家超率领的代表团抵达中亚之行的第二站乌兹别克斯坦首都塔什干。抵埗后，部分成员随即出席交流晚宴，在较为轻松而坦诚的氛围下，就乌兹别克斯坦的发展方向及区域合作机遇深入交流，进一步加深彼此了解，为后续行程奠定良好基础。

汤文龙介绍香港独特普通法优势

香港律师会会长汤文龙其后与乌兹别克斯坦共和国总统副顾问（策略发展）Sarvar Khamidov 会面并深入交流。财经事务及库务局局长许正宇，以及创新科技及工业局副局长张曼莉等亦一同参与。双方就社会发展、经济开放进程、投资信心，以及香港在国际金融与专业服务领域的独特优势等议题展开具建设性的讨论。

在交流过程中，汤文龙亦介绍香港在「一国两制」下普通法制度的独特优势。香港不仅是中国唯一采用普通法制度的城市，更是全球唯一真正以中英双语运作普通法体系的司法管辖区。凭借成熟稳健的司法制度、完善的替代性争议解决机制，以及与国际接轨的专业法律服务，香港一直发挥「超级联系人」与「超级增值者」的角色，为环球企业通往中国内地及拓展亚洲市场提供坚实桥梁。

乌兹别克斯坦人口超过3,800万，地处中亚心脏地带，与区内所有国家接壤，亦是全球仅有的两个「双内陆国」之一。自2017年以来，在总统米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）推行的一系列改革下，当地逐步取消外汇管制、吸引外资、深化区域合作，由以往国家主导的经济体系转型为更具活力与开放性的市场。同时，当局亦致力简化海关及贸易程序、推动数码转型，以及完善法律与制度框架，持续优化整体营商环境。

两地互换照会确认免签证安排 停留期限延长至三十天

乌兹别克斯坦政府今年3月宣布计划成立塔什干国际金融中心（Tashkent International Financial Centre），标志著其在中亚金融领域及资本市场发展迈出重要一步。TIFC 与设于哈萨克斯坦的阿斯塔纳国际金融中心（Astana International Financial Centre）及设于迪拜的迪拜国际金融中心（Dubai International Financial Centre ）相似，拟在其管辖范围内适用英国普通法及衡平法原则，设立专门的国际商事法庭及国际仲裁中心，并提供具竞争力的税务及营运优惠，以吸引国际资本、金融机构及专业服务提供者。

另外，香港特区政府与乌兹别克斯坦政府于6月3日（塔什干时间）互换照会，在李家超及乌兹别克斯坦外交部长Bakhtiyor Saidov 见证下，确认建立双边互免签证安排。双方将随即商讨具体落实细节，力争尽早实施。

根据有关安排，香港特区护照持有人访问乌兹别克斯坦的免签证停留期限，将由目前的10天延长至30天；而乌兹别克斯坦所有护照持有人亦可免签证来港停留30天。现时乌兹别克斯坦外交及公务护照持有人可免签来港14天，而普通护照持有人则须申请签证。

特区政府发言人指出，继2025年9月放宽乌兹别克斯坦国民来港商务及旅游多次入境签证申请条件后，建立双边互免签证安排将进一步促进香港与中亚地区在经贸及旅游方面的往来，为双方深化合作注入更大动力。

随着制度衔接与人员往来进一步便利化，香港与乌兹别克斯坦的联系将更为紧密。香港法律及专业服务界亦将积极把握新机遇，深化与中亚地区的合作与交流，共同推动更高水平的国际法治与经贸发展。

图片来源：律师会FB