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翁金骅涉体罚学生｜何君尧称「些少体罚」小意思：姜要磨先辣！俾人打完要学识企返起身

政情
更新时间：19:56 2026-06-03 HKT
发布时间：19:56 2026-06-03 HKT

篮球名帅翁金骅近日被揭发两年前于汉华中学，对篮球队学生施以掌掴体罚，被学校暂停职务，并公开致歉。立法会内委会副主席、选委界议员何君尧今日（3日）向传媒表示，认为翁的举动只是「小意思」，完全没有问题，形容「姜要磨先辣、铁要打先硬」，学生要体验过体罚和肢体碰撞，才可训练面对困境的能力。

何君尧：行为是「轻轻触碰，根本唔值得讨论」

何君尧观看翁金骅体罚的完整短片后向传媒表示，该行为是「轻轻触碰，根本唔值得讨论」，而篮球运动本身就有大量肢体接触，亦相信教练当时是教导学生坚强面对问题，「咁都要停职，心灵同胸襟都受唔到，唔系『姑爷兵』咁简单，系连『豆腐兵』都不如」。他认为如学生遇到逆境就要去克服，「打得有无道理系一回事，但你要训练自己，俾人打咗一嘢之后要即刻企返起身。如果唔系，咁样俾人打一打，就『𨂽晒地』话要报警，点得㗎？」。

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何君尧：只要无严重到留下伤痕 应予一定体罚空间

据悉事件曝光后，校方联络涉事学生及其家长，惟他们均认为事件属纪律教育，拒绝报警及不会给予口供。本身是律师的何君尧认为，翁金骅的举动算不上普通袭击，停职属「太过份」，若查明没有违法，应让其复职。

何君尧直认自身是「旧观念」的人，无论家中、学校，适当体罚是需要的，只要没有严重到留下伤痕，或是涉及性侵等程度，应予一定体罚空间，只要「有规有矩」就可以，举例指学校可给予一定指引，在何种情况、学生行为恶劣且警告无效后可由训导主任施予体罚，并向副校长级别以上人士报告，并将事件纪录在案，方式亦有一定规范，例如「打5下手板」等。

何君尧早前在立法会一场议案辩论中，亦曾公开支持适量体罚，指不同意「不打不骂」对儿童就是好，更称「如果唔系咁打我出嚟，我点会做到内副（内会副主席）」。

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