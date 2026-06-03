金泽培出任香港总商会新主席 将聚焦三大核心工作

总商会在周年会员大会后投票选出新一任主席，由副主席金泽培获选。金泽培表示，尽管香港过去几年经历全球经济挑战，商界展现强大的韧性与灵活应变能力，值得自豪。他指，未来工作将围绕三大核心展开，包括发挥香港「超级联系人」与「超级增值人」角色 ，善用总商会庞大的本地及国际网络，协助商界精准对接全球商机，推动「引进来、走出去」的双向机遇，鼓励香港与内地企业「拼船出海」，共同拓展内外市场。

他指，第二是支持商界融入国家发展大局，总商会拥有来自40个国家的会员网络，未来将透过更紧密联系，协助商界把握机遇，贡献香港新一轮经济发展，包括支持和参与北部都会区建设，推动粤港澳大湾区高效融合，并继续担当政商桥梁。

金泽培出任香港总商会新主席。

他续指，未来推动创科投资与AI应用，聚焦人工智能的前瞻发展，加大培训力度，推动传统产业升级，提升香港企业的生产力与国际竞争力。

问及总商会会否计划前往中亚进行考察，金回应称，总商会过去一向根据当时经济环境及会员需要，安排不同考察或商机开拓行程，未来将继续沿用此做法。