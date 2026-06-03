范骏华提「推动香港发展海洋经济」议案 促首份五年规划纳「建设海洋强港」战略

立法会大会今日（3日）下午辩论由选委界范骏华提出「推动香港发展海洋经济」的无约束力议员议案。他表示，香港三面环海具备发展海洋经济得天独厚的条件，但因海洋经济所涉广泛，相关事务至今仍然分散于不同部门，缺乏高层次的跨部门统筹，令各个海洋项目只能「分散化」推进，缺乏整合做大的动能，亦缺乏整体性规划，致很多离岛都未有充分开发，恶性循环之下令部份离岛失去活力，白白浪费了优质的海洋资源。他促请特区政府于制定香港首份五年规划时，应秉持「无畏亦无惧」的精神，立定决心将「建设海洋强港」列为核心战略。

借鉴浙江顶层规划经验 促于五年规划内做好三大工作

范骏华指，「十五五」规划明确提出要「全面推动海洋经济高质量发展，加速建设海洋强国」，而香港地处国家南部海洋经济圈，背靠大湾区、面向「21世纪海上丝绸之路」，正正位处海洋经济战略节点，应好好把握机遇及优势，为香港以至国家整体经济发展作出贡献。他建议政府借鉴内地先进经验，强化顶层设计及政策支援，系统化海洋产业做大、做强、做优，绝不可再容许「蓝色机遇」继续闲置。

他举例浙江省早于2003年已将「大力发展海洋经济」纳入顶层战略，并出台首个海洋经济建设规划纲要，之后「哪怕荆棘铺满路」，由国务院港澳办主任夏宝龙当时领导的省政府更成立工作专班，统筹多个项目。他指全国沿海省市已密锣紧鼓去对接海洋经济，认为特区政府必需要「不断自强」，不能落后于发展全局。

他建议于本港首份五年规划内，可以做好三大工作，包括编制「可持续发展海洋经济蓝图」，明确规划海域功能、产业布局、离岛定位同生态保育原则，并以此作为动态行动纲领。其次是成立「跨部门海洋经济发展专责小组」，由司局级高层官员领导，汇聚政府、业界、科研同保育力量，统一负责政策制定同统筹，将零散的项目串连成完整的产业链；第三是推动「湾区海洋经济协作机制」，对接广东、深圳等湾区城市，实现规划对接、资源共享、协同治理。

倡系统性开发离岛 将边缘地带变发展热土

他亦认为政府应提升《海运及港口发展策略行动纲领》的战略地位，抢占高增值海事服务制高点，亦可发展海洋未来产业，如资助海洋医药、环境修复等前沿领域研发，为大学科研团队、海洋科技初创企业提供研发支援与实验测试场地。

他更认为政府要系统性开发离岛，增强陆海联动、全面优化海上交通，包括引入电动渡轮、水上的士，升级码头基建设施；长远更要研究于不破坏海洋生态环境的前提下，兴建跨岛桥梁或铁路支线，将面积大、有基建、有发展潜能的离岛接驳起来，将离岛从「边缘地带」变为「发展热土」。

他最后「尚有沉重的几句」，指二百多年前的香港，主要靠渔农业及制盐业维生，由1842年到1898年，外国侵略势力透过三份不平等条约，将香港的管治权抢夺过去，当年会选中香港正是，因为香港拥有优越的地理位置及海洋优势，完全符合他们的经济利益，由此足见香港的海洋经济优势是与生俱来，促请政府正视香港于海洋经济方面的巨大发展潜力，积极将海洋优势转化实质经济，为香港于波涛中开拓远大前路。

据了解，范骏华在今次的发言当中引入多句由70年代至今的歌曲歌词，是要显示香港的优势是多年来累积的成果，希望大家都要珍视。

记者：郭咏欣