香港总商会周年会员大会 陈瑞娟：近半企业对营商乐观 中亚合作潜力大

香港总商会今日（3日）举行周年会员大会。总商会主席陈瑞娟表示，根据总商会最新的「商业前景调查」显示，近半受访公司对今年营商环境表示乐观，较2024年结果大幅增加，可见商界信心逐步回升。她亦透露，乌兹别克斯坦曾于4月底、5月初率领近150位企业家来港拜访商会，讨论金融、贸易、建筑、创科等领域的合作，认为该国正处于转型阶段，人口达3800万，平均年龄仅30多岁，非常适合与香港加强合作。

政府首次制订香港五年规划 陈瑞娟: 正就此收集会员意见

陈瑞娟表示，总商会积极捍卫会员所关注的核心议题，并通过组织前往大湾区、内地、东盟、欧洲及中东等市场的考察团，开拓会员的商业视野，先后与新加坡、越南、巴基斯坦、科威特、瑞典及芬兰的商会和商业组织签署了6份合作备忘录，强调这些备忘录作为策略路线图，能协助企业开创新机遇，并充分掌握正在扩展的全球市场。

为对接国家「十五五」规划，政府将首次制订香港的五年规划。陈瑞娟表示，正积极收集会员的意见，携手确保商界能为这些战略支柱作出重大贡献。

对于行政长官李家超率团出访中亚两国哈萨克、乌兹别克，问及总商会如何看待中亚市场。陈瑞娟回顾自己2024年上任后，曾访问哈萨克斯坦，并参观了阿斯塔纳金融中心，当时发现当地金融科技尚处初步阶段，而香港在加密货币、虚拟资产及稳定币等领域已相当先进。相隔两年，双方皆有进步，但仍存在许多合作空间。

她提到，当地企业对香港的物流与贸易最感兴趣，因为中亚资源丰富，人口年轻。以哈萨克斯坦为例，已有超过千名学生来港就读，认为年轻一代的人才交流将有助金融与贸易发展。

被问及卸任主席心情，陈瑞娟表示，回顾过去两年最大挑战来自地缘政治问题，促使会员需积极开拓新市场。她表示，商会已签署近70份合作备忘录，涵盖全球市场，为会员提供良好策略蓝图，协助他们进入不同市场时有所依据。

香港总商会理事、立法会议员林伟全表示，香港正处于经济转型及高质量发展的关键时刻，当中金融及贸易领域正展现日益正面的宏观经济指标，其中一个显著例子是强势回暖的首次公开招股市场，他预期这股势头将随着政府的战略政策而持续扩大。

记者：黄子龙