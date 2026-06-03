律师会会长汤文龙到访纳扎尔巴耶夫大学 推广普通法教育 深化国际法律合作

香港律师会会长汤文龙今日（3日）随同特首李家超率领的商贸代表团到访纳扎尔巴耶夫大学，见证香港两间大学与该校签署合作备忘录，进一步拓展香港与哈萨克斯坦院校之间的合作关系。是次到访标志著香港与中亚地区在教育及专业法律领域的合作迈向新里程，充分体现香港在「一带一路」框架下担当「超级联系人」的关键角色。

重返「丝路起点」 别具历史意义

纳扎尔巴耶夫大学具有重要历史意义，为国家主席习近平于2013年9月发表演说并首次提出「丝绸之路经济带」构想的地点。是次到访别具象征意义，体现香港在「一带一路」框架下持续加强与中亚地区在教育及专业领域的合作。

特首：繁荣始于教育 知识跨越国界

李家超致辞时表示，真正长久的繁荣需要跨越国界的知识、人才汇聚与互信合作，而这一切源于教育。律师会一直积极推动法律教育，并透过持续举办各类培训、实习计划及学生活动，吸引海外学生及法律人才。其中，香港法律专业学会于2025年2月成立的普通法中心，以及其自成立以来与中国内地各大学及专业机构的合作。该中心致力为来自非普通法司法管辖区——包括「一带一路」倡议沿线国家（如哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦）——的学生及同业提供更系统化及高效的普通法教育，同时亦专注于培育法律人才，进一步体现香港作为「超级联系人」的角色。

多元实习计划 拓阔青年国际视野

此外，律师会一直重视国际交流与青年培育。自2014年起，与韩国司法部及大韩辩护士协会合办年度「韩国实习计划」，多年来，该计划成功促进法律交流，加强跨司法管辖区的专业联系，并提升跨文化理解。今年8月，该计划将迎来约20名韩国法律学生及年青律师，在香港律师事务所及企业进行为期两周培训，让他们亲身体验本港法律制度、法律程序及专业文化。

律师会亦关注海外香港法律学生的发展。自2022年起，律师会亦在英格兰及威尔斯法律年度开启典礼期间与香港驻伦敦经济贸易办事处合办学生交流活动。该活动专为在英国修读法律或对法律专业感兴趣的香港学生而设，为有志投身法律界的学子提供宝贵平台，探索香港法律界的多元发展机遇，并鼓励他们把握香港对法律人才日益殷切的需求，考虑回港发展其法律事业。

本地法治教育 走进大湾区

同时，在本地层面，自2009年推出「青Teen讲场」以来，律师会一直以多元创新的方式推动法治教育。2024年起增设两日英语大湾区「识法」交流团，今年7月再度举行，让中学生了解区内法律发展，拓阔视野，培养对法律的兴趣与思考。

展望未来，律师会将继续推广普通法制度相关培训及课程，致力深化及促进香港与中国内地，以至与其他司法管辖区在法律服务领域的合作，推动经济融合发展，并培育兼具国家观念与国际视野的新一代法律人才。

哈萨克斯坦共和国最高法院

香港律师会的培育计划