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立法会选举2025︱聘票站公务员花2.36亿元 何君尧嫌太贵「不如请义工」 政制局：如临时「甩底」影响很大

政情
更新时间：14:44 2026-06-03 HKT
发布时间：14:44 2026-06-03 HKT

2025年立法会换届选举共聘用约3.4万名选举工作人员，总开支约2.36亿元。立法会议员何君尧今日（6月3日）于立法会提出质询，质疑有关开支太高，又建议考虑以义工代替出钱请公务员担任。政制及内地事务局局长谢小华表示，绝大部分人员为现职公务员，退休公务员仅约400人。对于有意见认为开支太高，建议检讨向公务员支付额外报酬的做法，当局表明会秉持审慎理财原则，继续优化安排，但表明需有可靠的工作人员维持票站服务。

谢小华表示，该次选举为完善选举制度后的第二场立法会换届选举，10个地方选区、28个功能界别及选委会界别均须投票。当局推出多项先驱安排，包括将投票时间延长至16小时、设立专属及邻近边境投票站等。全赖各方通力合作，选举在公平、公开、诚实、安全及高效下顺利完成，选出全部90名议员。

何君尧指2万多工作人员「轻松啲」 可考虑由义工担任

就人手编制，选举事务处共委任投票站主任约810人、副投票站主任约1,980人、助理投票站主任约7,360人、点票主任约90人、助理点票主任约430人，以及投票助理员、点票助理员等其他人员约23,180人。大部分人须执勤三天，涵盖投票日前一天准备、投票日当天及翌日。以投票兼点票站人员为例，投票日由上午6时执勤至翌日凌晨约4时，整体工作约22小时；另外亦须参与培训及熟读工作手册。

对于会否检讨向公务员支付额外报酬，谢小华强调，公务员一直是选举管理委员会稳定、可靠及有经验的工作人员来源，现行机制有助招募合适人员，确保选举安排中立独立。政府会以「稳中求进」态度，继续与选管会检视和优化选举安排及资源运用，确保公帑用得其所。

何君尧关注是否能以义工代替公务员执行基本选举事务，尤其是那2万多名其他工作相对「轻松」的前线人员。谢小华指，选举关乎宪制秩序与国家安全，票站内各职位均有指定权责。公务员稳定可靠且具经验，而选举事务的培训需在办公时间以外进行，方便调配，因此最为理想。况且若招募义工，若他们临时缺席，将会对选举筹备工作影响很大，所以以公务员担任这些岗位最为可靠。

选委界范骏华关注科技应用，选举事务处表示已广泛运用资讯科技简化流程，包括自2021年起采用电子选民登记册及在部分界别推行电子点票，大大提升效率。当局亦正探讨将人工智能技术应用于查询服务及选民登记解说。政府称会继续密切关注市场上的资讯科技发展。

记者：陈耀霆

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