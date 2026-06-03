机场南跑道延飞至凌晨2时 深夜噪音加剧？议员现场实测逾80分贝

有立法会议员关注，机管局自去年8月起延长南跑道运作时间至凌晨2时后，深夜飞机噪音问题较以往明显加剧。运输及物流局局长陈美宝今日（3日）表示，机管局会继续通过飞机音量管制的配额计划，鼓励航空公司转换和使用更多较为宁静的新型机种，以管控夜间航班所发出的音量水平。

陈美宝表示，根据现行安排，晚上11时至凌晨2时期间，香港国际机场采用双跑道运作，其中南跑道主要用作飞机起飞，同时亦会有少量飞机，主要为货机降落；在此时段内使用两条跑道的飞机数量相若。机管局表示会密切留意相关发展，按需要采取适当措施。

机管局民航处推多项措施减噪 续推配额鼓励换宁静机

她续指，机管局和民航处一向十分关注飞机升降可能对社区造成的影响，并且在确保航空安全的前提之下，按照国际指引和做法，实施多项飞机噪音减少的措施，以减低对邻近的社区包括东涌的影响。机管局会继续通过飞机音量管制的配额计划，鼓励航空公司转换和使用更多较为宁静的新型机种，以管控夜间航班所发出的音量水平，各航空公司正积极逐步推进航机升级，新型号飞机的比例日渐增加，长远有助减少飞机所产生的声浪。

陈美宝：环评参考世卫指引 三跑健康风险在可接受水平

对于受飞机噪音可能引致的潜在健康影响，陈美宝表示，机管局在进行环评研究中的健康影响评估时，已参考世界卫生组织等相关指引，评估显示因三跑道系统运作而可能造成的短期或长期健康风险均在可接受的水平内，机管局会密切留意相关的最新国际发展，按需要采取适当措施。

陈学锋现场测试录逾80分贝 陈美宝允设地区小组沟通

提出质询的民建联陈学锋就陈美宝在口头回复称，评估显示因三跑道系统运作而可能造成的短期或长期健康风险均在可接受的水平内，他提到自己在今年3月曾与团队、环保署及机管局人员于深夜11时至12时期间前往现场视察，虽然没有使用机管局的精密仪器，仅以自备的基本噪音监测仪测量，但结果显示噪音超过80分贝，强调在午夜12时仍录得80分贝噪音，且噪音在民居附近持续至凌晨2时，即使有关情况未超越环境影响评估标准，亦不能接受。陈美宝表示，机管局和民航处会持续与受影响的居民保持联系，并设立与居民沟通的地区小组。

陈克勤：沙田噪音比例恶化 倡飞第六航道减免泊费

民建联陈克勤在会上展示航道路线图，说明无论飞机使用南、中或北跑道降落，均会途经荃湾、屯门及沙田。随著航班升降模式变化，多区的噪音影响日益严重，当中沙田录得65分贝以上噪音的比例，由2024年的0.6%上升至2025年的3.31%，反映问题持续恶化。他建议加强使用现有的第六航道（西博寮海峡进出路线），除了给予优先权外，更应提供经济诱因，例如减免或降低停泊费，鼓励更多飞机使用该航道，以减低对居民的影响。

陈美宝表示，第六航道要求机师较高的技术要求，配合精准导航系统、天气状况及空中交通情况，当局会持续推动相关措施，她认同陈克勤提出财政诱因的方向，当局会加以考虑。

记者：黄子龙