AI抢饭碗青年难揾工？孙玉菡：将全面分析影响并于第四季公布结果

有立法会议员指人工智能发展令企业减少招聘青年初阶人员，关注政府会否有系统地为青年引入AI应用技能培训，以协助他们掌握新技能，从而提升就业竞争力。劳工及福利局局长孙玉菡今日（3日）表示，AI等自动化技术既可替代部分现有职位，同时亦会催生新的工作岗位，对劳工市场的影响遍及各行各业及不同职级。为准确掌握相关影响，当局现正进行全面分析，相关结果将纳入未来人力推算中期更新，预期将于今年第四季公布。

李家驹指青年尼特族比率高 吁订针对性支援

提出口头质询的选委界李家驹指，本港青年「尼特族」，即非在职、非在学、非受训青年的比率高于新加坡及日本，关注政府会否制订针对性支援及宣传策略，向其提供适切协助。

尼特族维持约6% 劳工处将适切检讨

孙玉菡表示，根据统计处的数据，在2023到25年，15至24岁非在职、不在学或者不在培训 ，即尼特族的青年人数为33,700人至36,100人，占了该年龄组别人口（不包括外籍家庭佣工）5.7%到6%，强调「回顾过去的数据，即使香港经济环境畅旺，本港青年尼特族的比例大多都在6至7%」，反映青年人就业方向探索时间较长、待业时间偏长。他续说，劳工处会因应青年就业情况变化，不时检讨服务，致力提供适切的就业支援。

孙玉菡表示，教资会已于2023年拨款一亿元设立「科教创新基金」，推动大学利用科技促进教学革新及丰富学习体验，培养学生在数字化经济环境中成为德才兼备的新世代人才。此外，教育局推行「指定专业／界别课程资助计划」，资助学生修读配合香港经济社会发展需要的自资学士学位及副学位课程，当中包括电脑科学。由2027/28学年起，AI相关课程将优先纳入资助计划。

谭镇国倡就业路线图 孙玉菡指进行「人力资源推算」

新社联谭镇国指，香港青年人就业方向探索时间较长、待业时间偏高，关注政府会否制定一套清晰的「青年新兴产业就业路线图」，列明未来数年香港的新工种、人手需求、所需技能及培训渠道等内容。孙玉菡表示，当局会进行「人力资源推算」，点明某些行业的人力需求会较为旺盛，让社会了解哪些范畴的就业机会较多、发展空间更为广阔。



记者：黄子龙

