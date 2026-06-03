公务员长粮︱领取人数逐年递增 上年度开支逾500亿、五年间升近两成 明年逼近17万人咬长粮

公务员因其薪酬待遇及早年的退休金计划，一向被视为「铁饭碗」，政府会向符合资格的退休公务员和司法人员发放退休金。公务员事务局局长杨何蓓茵在立法会大会，回复议员陈家珮书面质询时表示，2026-27年度新领取退休金的退休公务员及司法人员预计为5,330人，令总人数逼近17万。

公务员退休金开支逾500亿 五间年升近两成

根据当局回复的数字，过去五个财政年度，领取退休金的退休公务员及司法人员人数由2021/22年度的约15万人，增加约一成至2025/26年度的逾16.4万人。公务员及司法人员退休金总开支（包括酬金及退休金）则由于2021/22年度的约422亿元，大幅增加近两成，至2025/26年度的逾500亿元。计及26/27年新领取的5330人，换言之，明年将逼近17万名人员「咬长粮」。

根据局方数字，2025/26年度，因领取退休金的退休公务员及司法人员离世而停止发放其每月退休金的个案数目，是2,578宗。这数字过去5个年度约略维持在二千多宗水平。按此推算，即使新增的5330人减去「自然流失」，领取人数仍会录得「净增长」。

杨何蓓茵又指，根据公务员公积金计划，政府作为雇主的供款率按公务员的服务年期而上升。现时全部2000年6月1日或以后受聘的公务员仍未达可获最高供款率的服务年期，因此强制性公积金及公务员公积金供款总开支除了会跟随人数上升外，也会跟随公务员的服务年期增加而上升。

公务员长粮︱明年将逼近17万人「咬长粮」

被问到今年（26/27）新增的退休公务员及司法人员中，属退休金计划和强积金计划的人员分别有多少。杨何蓓茵表示，退休金计划和强制性公积金计划/公务员公积金计划是两种不同的退休保障形式。在前者下，员工在职时不会获发退休保障金额，要在退休后才获支付；后者则在员工在职期间即支付保障金额。

局方数字显示，2026-27年度新领取退休金的退休公务员及司法人员预计为5,330人。而在同一年度按强制性公积金计划或公务员公积金计划下的聘用条款受聘退休公务员及司法人员人数预计约为1 000人。后者数目相对较少，她解释，是因为在2000年6月1日方开始按强制性公积金计划或公务员公积金计划下聘用的公务员，绝大部分未达退休年龄。

在强制性公积金计划和公务员公积金计划下，她表示，政府的供款开支均于有关人员任职期间作出，而政府作为雇主的每月供款（包括强制性及自愿性供款）已投入有关人员的强积金供款帐户，并由有关人员作出投资选择。因此在有关人员退休时，政府不会有额外支出。