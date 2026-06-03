李家超率代表团与哈萨克斯坦投资公司进行会议 提「枢纽对枢纽」合作模式提升双边关系

李家超昨日（2日）率领来自香港加内地商贸代表团，继续哈萨克斯坦访问行程。当中到访哈萨克斯坦的国家投资控股公司，代表团与董事会主席Rustam Timurovich Karagoishin会面，并进行会议。

行政长官李家超今日(3日)在社交平台发布影片，在影片中，他表示，哈萨克斯坦作为中亚最大的国家，显然是中亚地区的枢纽。但香港同样也是东南亚、东亚乃至中国内地的枢纽。 因此，他非常希望在港哈之间提出「枢纽对枢纽」的概念或合作模式，因为它将真正将合作提升到更高水平。而这只是成功故事的开端。 他希望未来互访能够成为双向。

山东能源集团董事长、党委书记李伟表示，山东能源集团与哈萨克斯坦等中亚各国企业的合作前景开阔，期待以此次特首访问为契机，深度践行「一带一路」战略，积极融入中亚、投身中亚。

香港机场管理局主席林天福表示，应鼓励双方航空公司恢复两地之间的直航航空。

渣打银行香港执行董事、香港兼大中华及北亚区行政总裁禤惠仪称，凭借点心债、熊猫债市场，以及香港在人民币国际化进程中的地位，拥有全球最大的离岸人民币流动性资金池，处理全球约75%离岸人民币交易量。

河南农业投资集团董事长李晓寰表示，通过在这个地方建立加工产业园区，把哈萨克斯坦的粮食生产的优势，化为食品加工的优势，希望通过合作，把哈萨克斯坦的粮食加工推向一个新的高度。

