特首中亚行︱李家超与哈萨克总理会面 诚邀当地企业到北部都会区考察

行政长官李家超率领本届政府规模最大的商贸代表团，继续在哈萨克斯坦的第二日行程。李家超今年与哈萨克斯坦总理别克捷诺夫（Olzhas Bektenov）会面，就两地经济、基建、文化、教育、旅游等多领域发展深入交换意见。李家超亦诚邀哈萨克企业来港考察，特别是北部都会区，了解香港金融、创科、法律服务等最新发展。

李家超在社交平台撰文指，今午与哈萨克斯坦总理Olzhas Bektenov会面，首先对哈萨克斯坦官方连日来给予香港代表团的高规格接待，表示衷心感谢。他提到，香港无论是官方还是商界，都高度重视和哈萨克建立更紧密的合作关系。两地在金融、贸易、投资、产业等方面存在巨大互补性和合作机遇，哈萨克丰富的自然资源和广阔的市场潜力，与香港国际化的专业服务体系高度契合。

他又强调两地加强人文联系的重要性，指香港特区政府推出的「一带一路奖学金」深受中亚学生欢迎，其中哈萨克学生占比最高，本学年已有超过500人在香港院校就读，享受高质课程和教育资源。李家超称，这些年轻学生和今次随团访问的香港各界代表，都将成为日后推动两地加强联系、共同发展的重要桥梁，期待两地携手，共同开启友好合作的新篇章。