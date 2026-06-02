逾百青少年完成保安局培训 获委国安大使 部分任国安展厅导赏员
更新时间：18:48 2026-06-02 HKT
发布时间：18:48 2026-06-02 HKT
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保安局局长邓炳强今午（2日）向立法会保安事务委员会，交代保安局及辖下部队的青年发展工作。他透露已有超过100名保安局及辖下部队的青少年队员完成培训，并获委任为青年国安大使，部分获推荐在国家安全展览厅担任导赏员，期间有一定要求和考核，亦需要到社区不同地方参与国安活动展览，推广国家安全，相信这些大使只是「起点」，当局会视乎资源不时进行检讨，陆续增加大使人数。
民建联陈克勤表示，目前纪律部队是用内部资源来做青年工作，当局会否为不同纪律部队争取额外资源，投放予青年工作，以减轻部门开支压力。邓炳强回应称，每个部队处理青年工作情况不一，举例警方会较多，所以有全职同事处理，其他或以合约员工处理，当局会适时检讨人手编排，如有需要会提供相应资源，避免影响前线工作。
选委界范骏华关注目前多少间中小学设有少年团队，而成为学生其中一项课外活动，此外当局会否考虑与社署的儿童或青年中心合作，举办招募及体验活动，以吸引更多青少年加入。针对少数族裔，他关注当局会否在比较多少数族裔就读的学校做宣传招募时，都由少数族裔的纪律部队成员带领，以提高成效。
邓炳强表示，少年警讯是以学校为本，目前有5.4万名小学会员、8万名中学会员、1.7万名大专会员，同意在校招募更容易，但同时会在不同活动设摊位，鼓励青少年加入，网上亦有招募，以至团队之间介绍的加入，以多元化形式进行招募。他又称，当局的「亮志计划」与全港12间主力是少数族裔学生的学校联系，招募他们加入这些团队，为他们提供不同的体验，包括带他们回内地考察，看看内地的发展。
记者：郭咏欣
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