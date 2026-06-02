特首访中亚｜与哈萨克达成43份备忘录及合作协议 本港航空公司明年首季开通阿拉木图直航

行政长官李家超今日(2日)率领代表团在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳会见传媒并总结行程。他对哈萨克斯坦政府、总统托卡耶夫及总理别克捷诺夫的高规格接待与悉心安排表达衷心谢意，并特别感谢国家驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖及大使馆团队的全力支持与协助。

首次率团出访中亚 把握「一带一路」庞大潜力

李家超指出，这是他首次率领代表团出访中亚。中亚地区是国家「一带一路」倡议的重要节点，区内正积极推进经济多元化，发展蓬勃；其中哈萨克斯坦具有特殊意义，因为该国正是习近平主席于2013年首次提出共建「丝绸之路经济带」的发源地。作为中亚经济大国，哈萨克斯坦的国内生产总值占该地区约六成，并订下了7%的经济增长目标，潜力巨大。同时，哈萨克斯坦也是香港在中亚最大的贸易伙伴，双方合作空间广阔。李家超强调，此行有三大核心目的：第一，进一步开拓新兴市场，为长远经贸往来奠定基础；第二，加强政府与政府之间的联系，推动更紧密合作；第三，构建「枢纽对枢纽」的合作模式。

政府高层会晤 双边协定获实质进展

访问期间，李家超先后与哈萨克斯坦总统托卡耶夫、总理别克捷诺夫，以及三位副总理级别官员（包括副总理兼国家经济部部长朱曼哈林、副总理兼人工智能和数字发展部部长马季耶夫）会晤，并与国家主权财富基金Samruk-Kazyna行政总裁Nurlan Zhakupov会面。他亦于同日下午与贸易和一体化部部长沙卡利耶夫探讨进一步深化经贸合作。在政府层面，双方已取得实质进展，哈萨克斯坦同意与香港全速就签订《全面性避免双重课税协定》展开磋商，并尽快正式启动双边《促进和保护投资协定》的谈判工作，为双边长远发展建立坚实基础。

考察金融与创科重镇 拓展市场新机遇

除了政府层面的交流，李家超亦带领代表团考察多个重点机构，包括中亚最大国际科技园区「阿斯塔纳枢纽」（Astana Hub）及其核心项目「哈萨克斯坦国际人工智能中心」，深入了解其推动「数据中心谷」的发展定位。代表团同时到访了于2016年设立的阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）。该中心参考了香港的金融制度，实行普通法，并设有中亚首个独立的普通法法院及国际仲裁中心。此外，代表团与国家投资控股公司Baiterek及管理国有资产的Samruk-Kazyna基金代表举行会面。哈萨克斯坦政府明确表示，未来将在金融、贸易、创科、航空及基建等多个领域加强与香港的合作。

签署43份合作协议 创下丰硕成果

李家超宣布，本次哈萨克斯坦访问成果丰硕，双方将达成43份备忘录及合作协议，涵盖经贸、投资、金融服务、科技、教育、航空及绿色金融等多个范畴。当中包括：香港的航空公司将于明年首季开通飞往阿拉木图的直航航班；双方将加强人工智能与数码基建合作，哈萨克斯坦将来港举办路演吸引投资者；香港三大创科园区（数码港、科技园、港深创科园）将与阿斯塔纳枢纽加强联动；港交所将与AIFC探索跨境上市及绿色金融生态系统的发展；以及香港资本公司与Samruk-Kazyna基金将共同投资一亿美元，在当地建立区域血液净化产品制造中心。

深化教育合作 延续乌兹别克斯坦行程

李家超与代表团将于明日(3日)到访国家博物馆及纳扎尔巴耶夫大学——即习近平主席当年提出「一带一路」倡议的历史地点。届时，香港两所大学将与该校签署合作备忘录，进一步拓展两地高等院校的交流。李家超表示，代表团随后将转往乌兹别克斯坦继续中亚访问行程，届时将再向公众作详细总结。他在会上亦邀请随行的律政司副司长、贸发局主席及香港与内地的商贸代表，分享他们在此行中的丰富体会与收获。