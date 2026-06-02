大棋盘︱「五年规划」月内咨询 年底出台前料先交立会讨论

特区政府正制订香港首份「五年规划」，立法会过去一个月不停赶工，终在上周五向特首提交专题研究及意见收集报告，这是行政立法机关设立「协同机制」的成果。政府准备在第二季就五年规划公众咨询，预料将于6月中下旬正式展开，据闻当局亦承诺尽可能吸纳报告意见，并计划在年底规划正式出台前，先提交立法会讨论。

立法会按全体议员所属界别、专业和专长等，分6个专题小组，就经济金融、产业创科、土地房屋、民生等范畴研究。经过一个月频密开会及咨询，据悉这份报告全长306页，另有数本附篇详列各方持份者意见，惟全文内容未有公开。

立法会报告暂不公开 政府承诺「尽吸」意见

有知情者透露，政府已承诺尽可能吸纳报告意见，但「吸收到几多」较难保证，因此现阶段不便公开报告全文，以免予政府太大压力，这一点已得到立法会谅解。有议员估计，制订五年规划时间紧逼，政府咨询文件已有一定腹稿，议员汇集的报告内容，政府会抽取重点作增补；若有未涵盖之处，亦可在公众咨询期间提出，有机会在年底出台的规划反映。

立法会主席李慧琼上周五联同约20名议员，亲自向李家超提交题为《助力特区政府 做好五年规划》的报告。据与会者忆述，特首会上未有详细回应报告的建议，因需时细阅，但充分肯定立法会的努力，并笑言议员经历赶工，可能大家都体会到「政府平时有几辛苦」。特首亦表明，五年规划「一定不会是『施政报告X5』」，功能定位有明确区分，期望稍后让社会多了解规划的意义。

与惯常《施政报告》咨询、政团踊跃发表建议不同，今次立法会的研究报告未有公开，据闻政府亦与立法会有共识，暂不公开谈及建议内容。相关小组委员会主席吴秋北近日受访称，日后北都新增公屋的人均居住面积不少于10平方米；副主席严刚撰文建议五年规划设强而有力的执行机制，包括明确责任主体、设量化指标等，据悉这些仅属个人建议，并非报告具体内容。

负责研究社福范畴的委员管浩鸣相信，政府稍后公布咨询文件时，自然会交代细节；他个人认为，规划也要多加着墨旧区重建、长远人口规划、安老政策等，在咨询阶段会再详细发表意见。

有知情人士透露，政府计划在年底正式公布五年规划前，先提交立法会作充分讨论；至于具体形式，究竟是在大会、小组委员会抑或事务委员会讨论等，暂未有定案，但原则是政府期望在规划正式发布前，先争取议会支持。

行政立法互动受考验 有指个别官员「老奉」要议员支持

行政立法良性互动、齐心做好五年规划诚为好事，但话分两头，行政立法关系并非完全顺风顺水，早前政圈就关注有个别官员「反驳成风」，惹来议员微言。近日不同议员向笔者进一步反映，确实有个别官员推行政策时甚少「打招呼」，特别是涉及民生政策，好像令人觉得要「老奉」支持；当收到反对意见，又会说「我们要『同唱一台戏』」，质疑是借行政主导「过桥」。亦有议员透露，早前评论某宗资料外泄事故后，突然收到「关注」他们对事件的批评。

正如特首早前所言，官员与议员看问题的角度不同很正常，期望双方易地而处、求同存异。行政主导高举下，行政、立法机关惟有互相尊重，方可更好理顺施政，为市民谋求最大福祉。

聂风