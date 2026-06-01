特首中亚行︱首日与哈萨克总统会面 促创科金融合作 考察创科园区欢迎企业落户

行政长官李家超今日（6月1日）率领香港及内地商贸代表团，展开哈萨克斯坦访问行程，与哈萨克斯坦总统托卡耶夫及多位官员会面，了解当地经济、创新科技和金融领域的最新发展。

李家超倡善用香港融资平台

今日上午，李家超先与哈萨克斯坦副总理兼国家经济部部长朱曼哈林会面，就深化两地经济合作交换意见。李家超指出，哈萨克斯坦正积极推动多项改革以带动经济快速增长。他强调，香港作为全球三大金融中心之一、全球最大的跨境财富管理中心及离岸人民币业务枢纽，能为哈萨克斯坦的经济改革及基建发展提供多元灵活的资金和资产配置支援。

李家超举例指，去年一家哈萨克斯坦企业在香港与阿斯塔纳同步上市，且哈萨克斯坦开发银行亦在港首次发行人民币点心债，是两地金融合作的标志性成果。他欢迎哈萨克斯坦政府及企业继续善用香港的金融枢纽优势，透过上市、发债及项目融资，联系环球投资者，为当地的发展项目筹集国际资金。

中午，李家超与哈萨克斯坦总统托卡耶夫会面，并出席其设下的午宴。李家超表示，国家主席习近平于2013年在哈萨克斯坦首次提出共建「丝绸之路经济带」，哈萨克斯坦既是「一带一路」的首倡之地，亦是香港在中亚最大的贸易伙伴。今次是特区政府成立内地企业出海专班以来，首次由他率领的外访，亦是规模最庞大的一次，代表团成员包括香港和内地70多名企业及专业代表，期待此行能达成多份合作协议。

李家超期望两地加强双向合作，协助哈萨克斯坦企业善用香港的专业服务和营商优势开拓中国内地及亚洲市场，同时协助香港和内地企业「出海」，把握当地经济改革的机遇。

考察创科园区及金融中心 促优势互补

下午，李家超到访当地科技和创新园区阿斯塔纳枢纽，了解哈萨克斯坦在人工智能领域的最新发展，并与哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部部长马季耶夫会面。

李家超介绍了香港在创科方面的发展，指出香港同样积极推进人工智能发展和数码转型，赋能产业升级转型。香港正提速发展北部都会区，涵盖河套香港园区、新田科技城、沙岭数据园区等多个项目，进一步推动科技创新与产业创新深度融合，培育新质生产力。他有信心阿斯塔纳枢纽能与香港在科研合作等领域加强联通，并欢迎当地的创科企业落户香港。

随后，李家超到访阿斯塔纳国际金融中心，与总裁别科图尔沃夫会面，了解当地推动非银行金融领域发展的经验。李家超晚上出席了哈萨克斯坦总理别克捷诺夫所设的晚宴。他将于6月2日继续率领代表团在当地的访问行程。

马时亨：两地合作领袖广泛

代表团的香港及内地商界代表，今日亦与哈萨克投资局及哈萨克国家企业家商会，举行经贸与投资机会圆桌会议。随团的贸发局主席马时亨会后表示，与会双方都认为会面非常有用，香港与哈萨克可以合作的领域很多，举例矿业，并指有当地矿业公司已经在港上市。他又指，70人代表团中，不少人是高级商界代表，部分人甚至已在当地做生意，相信今次到访，可以加深彼此认识和贸易兴趣。当地商界亦希望利用好香港「超级联系人」及「超级增值人」角色，计划派人来港举办研讨会介绍哈萨克。

林健锋：商界冀两地有直航班机

行会成员、洪水桥产业园董事局主席林健锋指，与会的内地及哈萨克商界人士对在港投资很感兴趣，部分代表更指香港作为平台，能令商界大有所为。他又谓，哈萨克正处于发展起步阶段，冀香港和内地企业投资，投入更多资金，亦期待两地尽快有直航班机。