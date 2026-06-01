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「内地法院实习项目」启动 林定国 : 正争取大湾区律师执业考试试点计划恒常化

政情
更新时间：15:57 2026-06-01 HKT
发布时间：15:57 2026-06-01 HKT

由香港与内地法律专业联合会主办的「内地法院实习项目」今日( 1日 )举行启动礼，主题为「以法致行 行稳致远：香港法律青年的国家视野」。学员即将展开为期五周的实习，走进内地法院，从实际司法运作中理解国家的法治建设。

法律生命力不在于纸上条文  而在于实践与应用

律政司司长林定国表示，法律的生命力不在于纸上条文，而在于实践与应用。真正的「以法致行」，不仅是走出校园观察不同司法制度的运作，更是要体会法治精神如何在不同法制下落实，从而理解两地司法体系如何相互尊重、优势互补。

他强调「行稳」方能「致远」。稳定的法治环境，是香港持续深化跨境司法协作、拓展国际法律服务空间的根基。只有在国家安全得到有效保障、社会保持稳定的前提下，香港才能更好发挥「一国两制」下的普通法制度优势，为国家高水平对外开放提供专业支撑。香港的青年法律人应深刻理解这一点，并以专业精神和责任担当，为香港的长远繁荣与国家的全面开放贡献力量。

林定国指今次实习的价值，在于让同学在法院工作环境中观察程序如何运作、案件如何处理、法官和法律工作者如何履行职责，从而了解内地法治建设的进展。他希望同学以开放、客观和专业的态度交流，把所见所学转化为实务能力，并思考香港的普通法制度如何与内地法制有效衔接、协作发展，成为日后促进两地法律交流和制度互信的重要力量。

律政司正争取粤港澳大湾区律师执业考试试点计划恒常化

律政司一直积极推动「人才连接」，全力支持香港法律青年融入国家发展大局。律政司正争取将粤港澳大湾区律师执业考试试点计划恒常化，并推进香港国际法律人才培训学院的各项工作，为未来的法律执业者提供更坚实的平台，以善用「一国两制三法域」的独特优势。

他重申法律专业是一场马拉松，起步要稳、视野要阔，脚下也要有真功夫，期望同学在实习期间，真正实践「以法致行」的精神，从观察制度到理解制度，从理解制度到服务实践，在香港、国家和国际之间，走出属于新一代法律人的专业道路。

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