简朴房︱储备单位仅供居住3个月 房屋局：设中转房等兜底 避免安置真空

简朴房制度已于去年3月开始推行，房屋局建议在市区及扩展市区的项目增设「储备单位」，预留作紧急安置用途，为简朴房条例生效后被业主逼迁的㓥房户提供3个月临时居所，初步估计「储备单位」最高峰时约有180个。有立法会议员指，经济学者曾警告全港约有11万户、20万人居住㓥房，忧虑180个单位是否足以应付需求。房屋局副局长戴尚诚今日（6月1日）在立法会房屋事务委员会会议表示，现时有48%㓥房居民正在轮候公屋，超过20%有资格，约18%未来符合资格，超出入息及资产限额的人数并不多，故180个储备单位的用量「真的足够」。

戴尚诚：180储备单位足够

民建联植洁铃关注，若居民期满后仍未获常规过渡屋编配，可能需转往临时收容中心或返回私人市场自行租屋，担心安排「到喉唔到肺」，问当局能否按实际情况酌情延长至6个月，让居民平稳过渡。她亦关注当局与社署等部门之间是否有衔接机制，确保居民在3个月期满后不会出现安置「真空期」。另外，当局估计「储备单位」最高峰时约有180个，忧虑数目是否足以应付需求，并希望了解未来因简朴房执法而有即时紧急安置需要的家庭数目。

戴尚诚表示，现时有48%㓥房居民正在轮候公屋，超过20%有资格，约18%未来符合资格，故超出入息及资产限额的人数并不多，180个储备单位的用量「真的足够」。他续指，不少人经区域服务队协助后，发现本身已合资格申请甲类或乙类过渡屋，并指在3个月期限内，不少人会「跌入」甲、乙，甚至丙类。至于衔接方面，当局设有其他「兜底」措施，包括中转房等，确保居民不会出现安置真空期。

丙类4千预留单位仅1宗入伙

实政圆桌庄豪锋表示，政府原先预留4,000个单位予丙类租户，惟政策推行大半年以来，仅接获4宗申请，实际入伙仅1宗。他提到，全港现有11万㓥房户，政府当初估算潜在丙类对象为4,400户，质疑为何落实情况与政策估算落差如此大。

庄续指，今年7月1日推行的储备单位制度，要求非政府机构预留单位3个月作为应急安全网，提到过渡性房屋属自负盈亏，若单位空置3个月，政府并无补贴营运机构的租金损失，质疑政府一方面不资助营运开支，另一方面以行政手段减少租金收入，让人有一种「慷他人之慨」的感觉，令本身已面对营运困难的非政府机构更难持续。

戴尚诚表示，现时区域服务队已协助数百户㓥房居民搬迁，并协助他们申请过渡性房屋或简约公屋，惟经核实资料后，发现大部分申请人其实符合甲类或乙类资格，最终仅4宗属丙类。他强调，将估算数字摊分4年计算，实际情况与预期相若，不存在落差。

他续指，当局会以克制及平衡的方式执行，只会在项目出现空置单位、且空置单位多于一个时，才征用一个或某个百分比作为储备单位，储备单位仅预留3个月，期间仍可接受甲乙丙类人士申请；若3个月内未有应急需要，单位便可编配予其他申请者，具备流转性，可将影响减至最低。

记者：黄子龙