特首中亚行︱访问团豪华阵容曝光 特首、本港及内地商界猛人领衔（附全名单）

特首李家超率团出访中亚两国哈萨克、乌兹别克，出访阵容首次曝光。《星岛》获悉，商贸代表团共有70人，亦有本港官员约10人，官员方面由李家超领衔。

商贸代表由贸发局主席马时亨领衔，亦有旭日国际集团副主席暨星岛新闻集团主席蔡加赞、贸发局总裁张淑芬、科技园公司主席查毅超、港交所行政总裁陈翊庭、数码港管理有限公司主席陈细明、一带一路总商会理事会会长郑翔玲等；亦有行会成员张宇人、林健锋、陈清霞。

本地重点商会代表，包括工业总会主席林世豪、中华厂商会会长卢金荣亦在团中；恒基兆业地产有限公司主席兼董事总经理李家杰、盈科拓展集团主席兼行政总裁李泽楷、港铁行政总裁杨美珍亦有随团。

新闻界方面，包括香港新闻行政人员协会主席张秀云、香港报业公会主席谭卫儿等。

70人商贸代表团全名单：

香港贸易发展局主席马时亨

香港贸易发展局总裁张淑芬

港深创新及科技园有限公司董事会候补主席及业务拓展委员会主席查逸超

香港科技园公司主席查毅超

香港交易及结算所有限公司集团行政总裁陈翊庭

德勤中国高级顾问陈清霞

香港数码港管理有限公司主席陈细明

易达投资(香港)有限公司管理合伙人周国民

一带一路总商会理事会会长郑翔玲

香港新闻行政人员协会主席张秀云

大豆天地农业科技有限公司企业战略委员会主席张宇人

香港机场管理局行政总裁张李佳蕙

Sun Wah Investment (Hong Kong) Limited 董事蔡捷思

旭日国际集团副主席暨星岛新闻集团主席蔡加赞

渣打银行香港企业及投资银行业务香港区代理主管兼董事总经理高颖

渣打银行香港执行董事及香港兼大中华及北亚区行政总裁禤惠仪

香港工业总会主席林世豪

香港机场管理局主席林天福

香港总商会咨议会委员林健锋

国泰航空有限公司顾客及商务总裁刘凯诗

恒基兆业地产有限公司主席兼董事总经理李家杰

盈科拓展集团主席兼行政总裁李泽楷

香港中资基金业协会会长连少冬

中国银行(香港)有限公司环球企业金融部总经理刘超

佳鑫国际资源投资有限公司董事会主席兼执行董事刘力强

香港中华厂商联合会会长卢金荣

高锋集团创始人及主席吴杰庄

怡和集团行政总裁潘林峰

香港银行公会主席孙煜

香港报业公会主席谭卫儿

香港律师会会长汤文龙

中国生物制药有限公司执行董事、首席执行长谢承润

中国国际金融股份有限公司副董事长、总裁、管委会成员王曙光

香港航空董事长王晓东

香港船东会副主席王永新

京东物流执行董事及首席执行官王振辉

科能三维技术(医疗)有限公司创办人及行政总裁丘荣丰

香港铁路有限公司行政总裁杨美珍

香港中华总商会副会长杨华勇

善水资本香港有限公司行政总裁及创始合伙人张堃

陕西天润科技股份有限公司总裁陈利

时代资源集团(厦门)有限公司董事会秘书陈小龙

大禹节水集团股份有限公司集团高级副总裁崔静

中国蒙牛乳业有限公司总裁高飞

白云电气集团有限公司董事长胡德兆

固阳辰友矿业有限公司董事长胡啸波

东风汽车集团有限公司国际事业部总监黄俊鹏

杭州热联集团股份有限公司副总裁、董事会秘书姜莉菁

长春金赛药业有限责任公司董事长姜云涛

赛力斯集团股份有限公司董事、副总裁康波

理想汽车高级副总裁李冠华

山东能源集团有限公司董事长、党委书记李伟

河南农业投资集团有限公司董事长李晓寰

广州医药集团董事长李小军

紫金黄金国际有限公司副总裁廖建生

徐州工程机械集团有限公司副总裁刘建森

北京国联视讯资讯技术股份有限公司董事、高级副总裁刘俊宅

新疆国际经济合作哈萨克有限公司总经理刘学锐

河北固耐安工业股份有限公司总经理马春霞

寰泰集团副总裁南皓仁

北京文远知行智慧科技有限公司国际政府事务高级总监祁芷桦

广汽国际总经理卫海岗

康赛妮集团有限公司董事长薛惊理

宁夏中光电新能源股份有限公司总经理薛丽娟

云南沃森生物技术股份有限公司国际行销 BU 总经理杨虹伟

传化集团有限公司副总裁姚晨蓬

豫地科技集团董事长余纪云

内蒙古能源集团有限公司董事长、党委书记云鹏刚

山东黄金集团有限公司董事长、党委书记张晓海

陕西有色金属控股集团有限责任公司新疆工作专班驻新疆组组长赵红星