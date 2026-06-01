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大棋盘︱特首中亚行阵容鼎盛 内地巨头齐聚显香港「出海」优势

政情
更新时间：08:48 2026-06-01 HKT
发布时间：08:48 2026-06-01 HKT

特首李家超昨率领本届政府规模最大的70人商贸代表团抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，正式展开为期一周的哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦访问行程。今次代表团不仅人数创新高，更汇聚香港与内地各行业的重量级企业家，其中内地企业代表的星光熠熠，彰显香港作为内地企业首选「出海」平台的独特优势。

今次随团的内地企业代表约30人，涵盖能源、物流、汽车、制药、食品等多个关键领域。据了解，当中最为重磅的三间企业，分别是内蒙古能源集团、传化集团和广汽国际，皆是所属行业的领军者。

内蒙古能源集团是内蒙古自治区直属的大型能源龙头企业；传化集团则是中国最大的智能公路港网络运营商与产业供应链解决方案服务商，其首创的「公路港」模式有效降低企业物流成本；港人熟悉的车企广汽国际，是广汽集团负责海外业务的全资子公司。这几间影响力巨大的国有企业代表随团出访，有助业务拓展到哈萨克和乌兹别克，抢占中亚市场先机。

本港、内地企业代表皆阵容鼎盛

代表团还有不少内地知名企业，包括广州医药集团、东风汽车集团、理想汽车，以及产品在香港便利店随处可见的蒙牛乳业。多间内地大型汽车企业高层齐齐随团，反映内地车企对于进军中亚市场的积极性，也显示了他们对香港这个重要出海平台的认可。

有政界中人指，今次中亚团的内地代表星光熠熠，绝非偶然，一方面香港作为「一带一路」功能平台和国际贸易投资的首要门户，国际化优势无可比拟；另一方面，港府去年成立「内地企业出海专班」，主力服务内地企业出海，提供一站式的法律、金融、税务等专业服务，令不少内地企业对香港平台和服务更有信心。

香港方面，代表团阵容同样鼎盛，包括各大公私营机构、企业和主要商会的高层，涵盖金融、地产、专业服务等多个领域，包括渣打、中银香港、恒地、怡和、善水资本等，显示香港商界对开拓中亚市场的兴趣。

值得注意的是，今次有两位传媒界高层随团，分别是香港报业公会主席谭卫儿和香港新闻行政人员协会主席张秀云，这是过去多年未曾见过的新安排。据了解，这是因为去年《施政报告》中提及，会协助本地传媒发展香港以外的网络，说好香港故事。

今次两位传媒协会负责人随团，一方面可让她们直接认识更多本地、内地和中亚商界人士，从中拓展商机并提升国际影响力；另一方面，中亚和内地企业也可了解到香港传媒的国际传播能力，以便他们在进军香港或海外市场时，香港传媒可助一臂之力。据悉，这次两个传媒协会以及多间传媒，会有合作项目「斩获」。

有政府中人表示，当前地缘政治复杂，美国政策朝令夕改、中东被战事阴霾笼罩，企业纷纷力求分散投资、降低风险，香港作为安全和高效的营商服务平台，作用更加凸显。与此同时，中亚亦是安全、发展势头强劲的新兴市场，今次特首率团出访中亚，正是瞄准商机、牵线搭桥，为本地和内地业界开拓市场出一分力。

聂风

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