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香港超越瑞士成「世一」跨境财管中心 陈茂波：海内外资金对香港投下信任票 须承接并用好资金流

政情
更新时间：11:59 2026-05-31 HKT
发布时间：11:59 2026-05-31 HKT

波士顿咨询公司（BCG）上周发表最新报告，表示香港去年跨境财富管理资产规模按年增长10.7%至约23万亿港元，超越瑞士成为全球第一的跨境财管中心。财政司司长陈茂波在网志表示，该报告估算较政府原来的目标更早，指报告带来一个值得深思的观察。他指，在全球地缘政治变乱交织与人工智能浪潮席卷全球之际，资金正以前所未有的规模重新配置。

资金加速流向稳定可靠的安全港

陈茂波认为单边主义、地区冲突，为全球经济前景带来巨大不确定性，资金加速流向稳定可靠的安全港；与此同时，人工智能的不断突破，展现了庞大发展潜力，吸引大量资金涌入相关领域。他直言，如何同时承接并用好这两股资金流，是香港发展当前的关键课题之一。

该报告估算，香港去年跨境财富管理资产规模按年增长10.7%至约23万亿港元，超越瑞士成为全球第一的跨境财管中心，较政府原来的目标更早。报告更预计，从现在到2030年，香港管理的跨境财富每年增长约9%，增速也高于瑞士。

跨境财富年增约9% 增速也高于瑞士

陈茂波形容这是海内外资金对香港的制度和投资环境投下的信任票。他指香港在「一国两制」下拥有普通法制度、资金自由流动、货币自由兑换、简单低税制，以及与国际接轨的监管框架，称这些制度优势吸引资金持续的流入。

陈茂波上周在中华人民共和国财政部2026年人民币绿色主权债券发行仪式致辞。
陈茂波上周在中华人民共和国财政部2026年人民币绿色主权债券发行仪式致辞。

积极考虑推出崭新离岸人民币创投基金

《财政预算案》提出「AI+」和「金融+」的发展策略，陈茂波指，正是希望加速这两股力量的结合和相互驱动。而作为特区政府耐心资本的投资旗舰，港投公司正好展示以投资带动发展的实践。截至3月底，港投公司累计投资超过200个项目，涵盖硬科技、生命科技及健康科技、新能源及绿色科技等战略赛道。在其投资组合中，10家企业已在港上市，另有逾30家正申请或筹备今年在港上市。

为了强化这正向循环，陈茂波表示正推进注资港投公司的事宜，并积极考虑推出崭新的离岸人民币创投基金，引导并杠杆离岸市场人民币资金聚焦在前沿科技和新兴产业的同时，也支持人民币国际化稳步发展。此外，北部都会区的「研发—转化—量产」一体化布局，亦将成为港投公司创科生态圈相关企业在港深化发展的重要土壤。

陈茂波总结道，本港对创科的大力投入，正加速转化为经济增长新动能，但这项工作须加大力度、加快速度。他指政府已看到这正向循环的拉动作用，以金融支持创科、以创科推动金融，让两者加速联动，为经济高质量发展注入更强动力。

陈茂波出席中华人民共和国财政部2026年人民币绿色主权债券发行仪式，并与中华人民共和国财政部副部长宋其超（左六）等主礼嘉宾合照。
陈茂波出席中华人民共和国财政部2026年人民币绿色主权债券发行仪式，并与中华人民共和国财政部副部长宋其超（左六）等主礼嘉宾合照。
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