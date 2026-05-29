香港取代瑞士夺跨境财富管理中心「世一」 受海外媒体广泛关注

波士顿咨询公司于本周三( 27日 )发布最新《2026年全球财富报告》，正式确认香港超越瑞士，成为全球最大的跨境财富管理中心。报告预计2025至2030年间，香港管理的跨境财富规模将每年平均增长约9%，维持全球第一。这项成就引发海外主流媒体高度关注，相关报道超过600篇，包括美联社、英国《金融时报》、彭博社、路透社、加拿大《国家邮报》及《多伦多太阳报》等均有报道。

英国《金融时报》: 香港受惠于内地富豪分散投资 致大量资金涌入

英国《金融时报》报道，香港首次取代瑞士成为全球第一跨境财富管理中心，主要受惠于中国内地富裕人士分散投资需要，大量投资涌入香港。报道访问瑞士财富管理专家指，新冠疫情后，投资者寻求在不同司法管辖区分散投资以应对地缘政治风险。一名驻苏黎世的瑞银银行家质疑瑞士未积极采取行动捍卫其在财富管理领域的地位，仅靠稳定环境坐享其成。

彭博社报道表示，受中国内地资金涌入及香港本地股市反弹带动，香港以些微优势超越瑞士，跃居全球最大跨境财富管理中心，并引述波士顿咨询公司预测，到2030年，香港与瑞士的资产规模差距将扩大至近6000亿美元，受内地制造业领先优势及香港IPO市场回暖带动。报道还指出，香港稳定的投资环境和不断优化的政策体系，正使其成为全球超高净值人士资产配置的核心枢纽。

美联社在报道中强调了香港与内地市场的紧密联系对其财富管理业务的推动作用。

国际媒体普遍认为，香港此次超越瑞士，标志著全球财富管理格局的重大转变。业界分析认为，随着内地经济持续发展和居民财富不断积累，香港作为连接中国内地与全球资本市场的桥梁作用将进一步凸显，其国际财富管理中心的地位将更加巩固。