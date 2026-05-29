13国政府官员代表团结束访港行程 冀扩大香港「朋友圈」

由国家外交部安排，13位来自非洲、拉丁美洲及加勒比地区国家的政府官员代表团，今日（29日）结束访港行程。代表团在港期间与多名特区政府高层官员会面，并参观多个重要设施，深入了解香港在「一国两制」下的独特优势，旨在促进双方交流合作，扩大香港的国际「朋友圈」。

代表团由国家外交部安排，成员来自玻利维亚、科特迪瓦、厄瓜多尔、赤道几内亚、冈比亚、圭亚那、肯尼亚、莫桑比克、尼加拉瓜、秘鲁、刚果共和国、圣多美和普林西比，以及苏里南。

在港期间，代表团与署理政务司司长卓永兴、律政司司长林定国，以及财政司副司长黄伟纶会面交流，以了解香港在「一国两制」下拥有的独特优势。代表团认识到香港既获国家大力支持，亦联通世界，担当着内地与全球市场的双门户角色。

代表团亦与教育局副局长施俊辉、财经事务及库务局副局长陈浩濂、商务及经济发展局副局长陈百里，以及创新科技署副署长哈梦飞等多个相关机构代表见面。此外，他们参观了国际调解院、香港科学园和香港故宫文化博物馆，了解香港在教育、金融、商贸、法律、创新科技和艺术文化等范畴的最新发展和机遇。代表团其后亦访问了深圳，进一步了解粤港澳大湾区的融合发展。

卓永兴向代表团讲述「一国两制」实施情况

卓永兴表示，在午餐会有向代表团讲述「一国两制」在港实施情况，以及香港高度国际化的特性，让他们具体了解「一国两制」在香港的运作和成功实践。他也借机会告知访客香港虽是小小地方，却在众多国际排名中都表现出色，例如，在菲沙研究所的《世界经济自由度2025年度报告》，香港继续被评为全球最自由经济体；香港也是2025年IPO融资额全球第一，额度达到2850亿港元；深圳-香港-广州集群在2025年全球创新知识产权排名中位列第一。教育方面，香港八所公立大学近期在时报高等教育2026年亚洲大学排名中，全部跻身亚洲百强大学之列。

「一带一路」专员何力治和署理旅游事务专员朱瑞雯，也分别简介了特区政府在「一带一路」和旅游发展方面的工作。