香港五年规划︱立法会议员提交研究及意见汇编 李家超 : 对行政立法共建美好香港感鼓舞

行政长官李家超今日（29日）在行政长官办公室听取立法会议员在政府和立法会协同研究及意见收集机制（协同机制）下，就香港第一个五年规划的工作结果。立法会议员把有关的工作汇集了报告和意见汇编，提交给行政长官，以协助特区政府在行政主导下，编制香港的第一个五年规划。李家超感谢立法会全体议员的支持和努力，对行政立法互相配合一心一意共同为香港建设更美好的未来，感到欣喜和鼓舞。

五年规划会聚焦香港发展布局 积极开拓新赛道

李家超表示，香港第一个五年规划会对接国家「十五五」规划带给香港的庞大机遇，为香港未来五年的经济和社会发展指明方向，是具前瞻性和策略性的指导性文件。五年规划会聚焦香港的发展布局，筑牢发展根基；巩固和提升香港的传统优势，并积极开拓新赛道；把握香港在「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，在融入和服务国家发展大局的同时，拓展国际发展空间。

李家超表示，香港第一个五年规划会对接国家「十五五」规划带给香港的庞大机遇，为香港未来五年的经济和社会发展指明方向，是具前瞻性和策略性的指导性文件。资料图片

李家超表示，他正带领特区政府编制香港第一个五年规划。立法会议员一直积极支持，因此在行政主导下，特区政府设立了政府和立法会协同研究及意见收集机制，以发挥行政立法互相配合的伙伴力量。在协同机制下，立法会就指定专题进行研究及分析和收集意见，并汇集了结果和意见汇编，协助特区政府编制香港第一个五年规划。他感谢立法会全体议员的积极支持和努力。

小组委员会今早立法会举行第四次会议

香港主动对接国家「十五五」规划工作小组委员会今早在立法会举行第四次会议，总结就香港五年规划进行的研究及收集的意见，以准备向行政长官提交的专题研究及意见收集报告。署理政制及内地事务局局长胡健民亦有出席小组委员会的会议。

香港主动对接国家「十五五」规划工作小组委员会今早在立法会举行第四次会议，总结就香港五年规划进行的研究及收集的意见，以准备向行政长官提交的专题研究及意见收集报告。资料图片

立法会主席李慧琼、内务委员会主席陈振英和副主席何君尧、财务委员会主席吴永嘉、香港主动对接国家「十五五」规划工作小组委员会（小组委员会）主席吴秋北和副主席严刚及小组委员会委员出席与行政长官会面。立法会议员表示，协同机制破格创新，进一步体现行政立法良性互动。立法会议员将尽心尽力协助特区政府及早完成香港首份五年规划，携手开创同心治港新格局。

特区政府将全力把握「十五五」时期国家发展为香港带来的使命和机遇，积极对接国家重大发展战略，推动香港更好融入和服务国家发展大局。特区政府将在本季内就香港第一个五年规划展开公众咨询。