李家超5.31率代表团访中亚 拓展哈萨克及乌兹别克商机

行政长官李家超将于5月31日率领本届政府规模最大的商贸代表团，前往哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦访问。代表团由逾70名香港及内地政商界及专业人士等组成，旨在加强香港与中亚地区在金融、贸易及创科等领域的合作，开拓新兴市场机遇，代表团将于6月6日返港。

历来最大规模代表团 涵盖多个专业界别

行政长官李家超将于5月31日率领商贸代表团，出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。今次代表团为本届政府规模最大、人数最多及涵盖企业范围最广的一次。成员包括40多位香港商贸与专业代表，以及约30位内地企业代表，涵盖工商、金融、法律、建筑工程、物流、创科、高端制造及汽车产业等多个领域。

随团的特区政府官员包括律政司副司长张国钧、财经事务及库务局局长许正宇、商务及经济发展局局长丘应桦、行政长官办公室主任叶文娟，以及创新科技及工业局副局长张曼莉等。

发挥香港独特优势 拓展中亚庞大市场

李家超表示，中亚地区经济发展迅速且天然资源丰富，市场潜力庞大。其中，哈萨克斯坦是中亚经济大国及连接中国与欧洲的重要物流枢纽，国内生产总值占中亚地区约百分之六十，亦是香港在中亚最大的贸易伙伴；而乌兹别克斯坦则位处中亚心脏地带，与所有中亚国家接壤，是中亚人口最多的国家，既是区内重要经济引擎，亦为香港拓展中亚市场的重要伙伴。

他指出，此行旨在进一步发挥香港在「一国两制」下内联外通的独特优势，协助内地企业出海，优势互补。同时，代表团会积极向当地商界推广香港的优势和投资机遇，吸引中亚企业善用香港平台拓展业务，做好香港「超级联系人」和「超级增值人」的角色。

探索合作机遇 预计6月6日返港

行程方面，李家超将先访问哈萨克斯坦，随后于6月3日转往乌兹别克斯坦。访问期间，他将与两国政府高层官员会面，加强政府层面高层次沟通，并带领代表团与当地商界建立联系，开拓商业网络。代表团亦会考察当地企业和设施，以了解当地最新发展及探索合作机遇。

李家超将于6月6日返抵香港。在他离港期间，将由政务司司长陈国基署理行政长官职务。

