中大医院提早还40亿元政府贷款 政府同意明年3月还款 查逸超：对发展前景乐观

政府今早（29日）向立法会衞生事务委员会交代中大医院最新发展。医务衞生局表示，中大医院于今年4月22日正式以书面形式通知政府，提出提前清还40.33亿元贷款的建议，并承诺之后该院仍需要继续履行相关的批地契约及服务契约，以及之前因顺延还款需要提供的公共医疗服务的补充服务契约。当局指经考虑各项因素后，政府原则上同意中大医院提前于明年3月19日还款，至于具体的还款资金来源及安排，有待院方联同校方最终敲定，届时提供予政府作进一步考虑。

当局称，政府会推进与中大校方、院方及医管局适时签订谅解备忘录，进一步加强协作，凸显中大医院在本港医疗体系当中，作为非牟利私家教学医院，以至联系公私营系统的重要桥梁的角色。

相关新闻：

中大医院提早还40亿政府贷款 查逸超：校董会已批准动用基金「内部借贷」 医院营运渐见起色

中大医院拟提早还款 校董澄清：借款非「左手交右手」 不动用教资会拨款 对未来营运乐观

中大联同中大医院主动提出 医衞局：原则上同意中大医院提前还清逾40亿政府贷款

中大拟动用专用基金贷款予院方

中大校董会主席查逸超表示，疫情期间政府容许中大医院延迟还款，令院方有更多时间及空间作出适当的内部规划及加强管治，令财政及营运更趋成熟，在2024年至2025年间，中大储备投资收益不俗，中大专用基金有较理想的升幅，因此中大考虑动用基金当中，未有指定项目的部分贷款予中大医院。他指这个重大决定是经过大学管治团队的深思熟虑，在平衡大学、医院及香港社会的整体利益，获得校董会支持，此举更是以行动表明，大学对中大医院的发展前景非常乐观。

陈沛良关注以服务抵偿利息

中大医院因延迟还款产生的利息，是以医院服务作为抵偿，而随著未来多元化营运后，政府预计可每年有8000个服务名额。保险界陈沛良表示，这样的偿还方式年期长达15年，中间或有很多不同的变化，若一旦所有服务名额不能在15年内完成，将会如何处理，以及未来会否每年公布已提供的服务名额数目。

选委界陈凯欣表示，去年委员会仍在讨论院方延迟还款的情况，为何一年后财政状况有如此大的改善，可立即还清本金，以及目前中大专用基金未有指定项目的资金约有多少、为何只还本金不还利息。

医务衞生局形容，以服务偿还利息是一个「三赢」的局面，即减低中大的财政压力、医管局病人可提早获得服务，以及市民可以公营收费享用中大医院的服务，而该院需偿还住院日数，不一定要住院，可以是门诊、影像去计算，假设最后不达标，中大医院财务情况许可下，可用钱来偿还，但到时政府会检视其方案，承诺会监察中大医院遵守各类服务承诺。

查逸超补充，去年来立法会交代情况时，已知道院方在2028年会有资金缺口，并称会寻找不同的融资方案，包括大学的储备等，现在只是履行校方的承诺，形容不是一个华丽转身。

记者：郭咏欣