73岁卢伟国拖32岁未婚妻余仲欣现身 被指「爷孙恋」 卢伟国：无时间理闲言闲语 抢答会否生B

现年73岁的经民联主席卢伟国迎来「第二春」，宣布与年轻逾40年的90后粤剧演员余仲欣结婚。两人今日（29日）在经民联总部会见传媒交代婚讯。卢伟国表示，今日记者会非常特殊，指自己在立法会咪兜等见记者无数，讨论经济民生、政府施政等大事，今日举行记者会与余仲欣交代「儿女私情」，形容心情非常奇妙，自己亦感到「有啲害羞」。

粤剧结缘 初相识时余仲欣为小学生

他表示，与已故妻子黄少珍相恋及结婚共度逾五十载，亡妻生前亦受他影响而热爱粤曲，并担任音乐朗诵协会委员，当年为推广粤曲文化，协会于香港文化中心举办学界粤曲比赛，在亡妻邀请下，前去欣赏比赛，而余仲欣正是当年小学组的粤曲冠军，直至日后2018年再有合作，形容缘份奇妙。

卢伟国表示，两人一直维持纯粹的亦师亦友关系，虽互相倾慕但未有宣之于口。直至余仲欣早前完成毕业考试后，双方心情放松，于当晚透过通讯软件倾谈至凌晨，最终互订终身。

通讯软件诉衷情 三周前定终身

卢伟国指，两人均热爱粤剧粤曲，在互诉心声时，更特意引用粤剧对白与唱词来表达爱意，如「小生爱慕花颜，愿与你长作知心伴」。他又笑指两人讲求效率，在确定关系后的短短三个周内，已迅速完成婚宴场地预订、设计及订造订婚与结婚戒指，及准备婚纱等工作。

10月办婚礼 经民联党魁吴永嘉证婚

卢伟国透露，今年10月会举办婚礼，由经民联党魁、本身是律师的立法会议员吴永嘉证婚。他又指，日前带同余仲欣出席经民联党团，党友对他即将结婚感到错愕，也十分为他高兴，而余仲欣已加入经民联。

城大兽医一级荣誉毕业

卢伟国指出，余仲欣早年毕业于加拿大麦基尔大学细胞及生物学系及兽医系后返回香港。他当时曾向其家人建议，虽然她成绩优异，但其原本修读的并非可执业的医科课程。适逢香港城市大学在时任校长郭位带领及推动下成立了兽医学系，他认为非常值得考虑将此作为第二个学位。经过六年的艰辛学习与实习，余仲欣最终顺利通过毕业试，并以一级荣誉毕业。

被问及年龄，余仲欣表示自己是1994年出生。至于会否从政，甚至成为经民联主席，卢伟国指出，余仲欣作为经民联新人，已加入该党的医疗衞生专家委员会，认为现阶段以她的专业发展为重，从政「就太遥远」。

两人订定终身是在3星期前，被问到未婚夫有何吸引之处？余仲欣坦言，当年初次见面时，因年纪尚小没甚么印象，而现在则十分欣赏对方的中文造诣，且精通结他及色士风等多种她不擅长的乐器。她亦大赞卢伟国待人接物的态度非常值得自己学习，各方面的欣赏逐渐转化为爱意。

余仲欣忆述，两人在通讯软件互诉心声时，曾引用粤剧《再世红梅记》的曲词「秀才，你既见有草回首而羞，有花迎人而笑，是花心之默许矣」来回复对方，以此表达内心的倾慕之情，最终明白彼此心意并确立关系。

被问及会否「生BB」，卢伟国抢先回应，指未婚妻的兽医道路仍需时间发展，需要再作考虑。他强调未婚妻是个有爱心的兽医，亦会是个有爱心的「妈咪」。

卢：难得知音人 缘份挡都挡唔住

面对外界对于其健康状况及这段「忘年恋」的关注，卢伟国坦言男女之间的情缘是缘份使然。他提到，过去与亡妻黄少珍拥有一段长达51年的情缘，对于如今能再次遇到「知音」，对他展现爱意，感到非常幸运，称「缘份嚟到，挡都挡唔住」。他强调，两人能够结缘并成为互相的知音人已相当难得，相比之下，年龄等其他差距已变得十分次要。

对于网上的负面留言，卢伟国表示感恩传媒的正面报道，并直言不会理会网络上的闲言，目前正与女方积极规划未来，专注于双方的专业与爱好，没有多余时间理会反对声音。

加拿大出生 亦特区及加国护照

被问及在确认关系后，双方有否见过对方家人。卢伟国透露，两人已参与多次家人及朋友聚会，并强调双方家人对这段关系均给予极大支持，感到十分高兴。

另外，曾在加拿大留学的余仲欣被问及是否持有加拿大国籍，她坦承自己在加拿大出生，「拥有加拿大国籍」。回答后卢伟国迅速澄清，指余是拥有「加拿大护照」，亦有特区护照，是香港人，「有回乡证𠮶种」。

婉拒公开献吻

当两人被询问能否公开「献吻」时，卢伟国表示婉拒，并指日前在经民联党团大会自然流露已足够，「今日喺咁公开情况下无办法，满足唔到大家。」

两人在记者会最后先后合奏《分飞燕》及原名为《银塘吐艳》的《荷花香》。

记者：李健威

摄影：卢江球

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