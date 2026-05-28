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政府委任方保侨等6人为统计咨询委员会新成员 6.1履新 任期两年

政情
更新时间：18:39 2026-05-28 HKT
发布时间：18:39 2026-05-28 HKT

政府（5月28日）宣布，财经事务及库务局局长已委任新一届统计咨询委员会成员，任期两年，由2026年6月1日至2028年5月31日。新一届委员会共有13名非官方委员，当中包括6名新委任成员，包括方保侨、许颕嘉、刘彦奇、鲁文锋博士、佘隽知及徐锦峰博士。政府期望委员能为政府统计处提供宝贵意见，确切回应社会不断变化的数据需求。

13名非官方委员  6人为新委任

财经事务及库务局局长委任新一届统计咨询委员会成员，任期为两年，由2026年6月1日至2028年5月31日。

新委员包括方保侨。
新委员包括方保侨。

新一届统计咨询委员会由13名非官方委员组成，当中7名为现任委员，另外6名为新委任委员。新委员包括方保侨、许颕嘉、刘彦奇、鲁文锋博士、佘隽知及徐锦峰博士。

统计处冀委员提宝贵意见

政府统计处处长余振强表示，统计咨询委员会委员均是来自不同界别的专业人士，具备不同的背景与专长。他期待委员能向政府统计处提供宝贵意见，协助处方的统计工作持续切合社会不断变化的需要。

政府统计处处长余振强。资料图片
政府统计处处长余振强。资料图片

同时，余振强亦对6名即将离任的委员表达衷心感谢，包括房育辉教授、梁展柏、潘伟贤教授、邓耀升、丁天立及黄伟雄。他赞扬离任委员的真知灼见，以及一直以来对委员会的鼎力支持，有效促进了政府统计工作的长远发展。

 

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