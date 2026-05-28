卢伟国再婚 周五与未婚妻开记招 据悉余仲欣已加入经民联｜Kelly Online

现年73岁的经民联主席卢伟国迎来「第二春」，宣布与年轻逾40年的90后粤剧演员余仲欣结婚。据悉，婚礼初步拟定于10月11日在赛马会双鱼河乡村会所举行。据了解，具备兽医学历的余仲欣已加入经民联，成为该党夫妻档。经民联今日（28日）发出采访通知，两人将于明日（29日）在经民联总部会见传媒交代婚讯。

形容感情「戏曲为缘，粤韵传情」

卢伟国与余仲欣表示「我们因同爱粤曲而相逢，因心意契合而相守」，形容这段感情是「戏曲为缘，粤韵传情」，对于获得此良缘倍感珍惜。

分享相知相守、琴瑟和鸣喜悦

两人将于明日（29日）下午3时在经民联总部金钟海富中心举行记者会，借此向亲友及社会各界致意，期望分享这份「相知相守、琴瑟和鸣的喜悦」，并感谢各界对他们婚讯的关注与祝福。

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拟10月双鱼河乡村会所举行婚礼

卢伟国早前在立法会党团会议中，带同余仲欣出席并介绍予党友认识，并向党友表示十分欣赏余仲欣的粤剧造诣，其钢琴及二胡亦达演奏级水平。据了解，婚礼初步择日拟于10月11日在赛马会双鱼河乡村会所举行。

两年前日记透端倪

卢伟国于2024年8月的日记中已流露对余仲欣的欣赏，当时两人于粤曲演唱会合唱，他大赞在香港城市大学攻读兽医的余仲欣表现出色，致力推广传统曲艺。其后，卢伟国曾应邀与余仲欣合演粤曲，当时他称呼余仲欣为「世姪女」，赞扬她年纪轻轻已于香港演艺学院教授粤曲唱科。