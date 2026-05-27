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中港码头及港澳码头客量跌6.5% 议员倡合并建客运中心 运物局：持开放态度

政情
更新时间：15:17 2026-05-27 HKT
发布时间：15:17 2026-05-27 HKT

由政府管理的两个跨境渡轮码头，中国客运码头和港澳客运码头，去年总乘客量按年下跌6.5%。航运交通界立法会议员林铭锋建议将两个码头合并，研究改建为专门处理中小型邮轮或游乐船只的中转客运中心。运输及物流局局长陈美宝回应指，客量下跌主要受陆路跨境交通分流影响，码头整合需审慎评估承载力及技术可行性，又称当局正于多区规划逾千个游艇泊位，以配合未来游艇经济发展。

陆路基建分流客源 人手编制难按比例削减

陈美宝表示，政府一直与粤、澳门政府紧密合作，提供完善及多元化的跨境交通网络，满足粤港澳三地的跨境出境需求，而跨境渡轮服务是跨境交通网络的其中一环，有助促进香港及珠三角地区上的海上联系。现时2个由政府管理的跨境渡轮码头提供往来香港、澳门及内地共8条航线的跨境渡轮服务。另一方面，今年港珠澳大桥及广深港高铁香港段等重要的策略性跨境基建相继开通，加上跨境车辆的通行措施，包括港车北上及粤车南下的持续优化，进一步促进大湾区互联互通，缩短香港及大湾区其他城市的交通时间。同时，这些跨境基建及措施也将有关的跨境渡轮服务需求分流到其他陆路出行模式。

整合码头需评估承载力 中港码头具发展潜力

她指涉及2个码头的服务整合或资源重组的方案均需要经过审慎的研究，尤其在整合后跨境渡轮及相关设施的承载能力是需要评估，政府也需要评估任何一个单一跨境渡轮码头的现有设施状况长远来说是否可以足以支持一个作为唯一的跨境渡轮码头的功能及角色。另外，政府也需要评估及考虑工程技术的可行性及所需的改建工程对乘客、营办商、及整体的跨境交通网络造成的影响及财务可行性，和成本效益等多项因素。政府会密切关注2个跨境渡轮码头的长远营运情况，并对研究促进可持续发展的方案持开放的态度。

她续指，为了配合香港未来游艇经济的发展，政府现正与相关机构探讨在不同地方增持一些游艇的停泊设施。至于中国客运码头位于尖沙咀海傍，其地理位置优越，理论上是具备发展作为其他设施的潜力，中国客运码头的硬件设施更适合听泊中小型游艇，而且现时仍然提供常规的跨境的渡轮服务，主要来往珠海、中山、南沙、顺德，在节日期间亦按需求加开航线，需求有显著的增长，所以会审慎平衡各方面的考虑，持一个开放的态度与各方沟通。

她说，政府在香港不同的几个地方，包括红磡海滨水体、前南丫石矿场、及香港仔避风塘的扩展部分，正在做规划及土地发展，希望能合共提供超过600个泊位。对于超大型游艇，政府现在的安排是透过机场管理局，在机场岛附近的水体拓展一个游艇的港湾，当中会提供超过500个泊位，其中80个可以停泊超过80米至100米长的超级游艇。政府希望能提供多元性的发展及选择，亦需小心考量中国客运码头本身作为渡轮码头的功能，希望能平衡发展，作出不同开放性的发展研究。

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