游艇经济︱海事处6月简化游艇出入境流程 运物局：「港艇北上」、「北艇南下」准备工作已有积极进展

《施政报告2025》提出发展游艇经济，并计划与广东省政府商讨「粤港澳游艇自由行」便利措施。选委界立法会议员朱立威今日（27日）在立法会提出口头质询，关注政策的落实进展及时间表。运输及物流局局长陈美宝回应时透露，海事处将于今年6月推出升级版电子业务系统，进一步简化游艇出入境流程。未来访港游艇的船东、船长或代理人可透过网上一站式平台，自行提交到达前知会，并申报船只访港及申请停泊的锚泊区，实现一站式线上办理。

不过，朱立威质疑目前政策散落不同政策局，欠缺牵头者，期望政府在五年规划中制定游艇经济发展蓝图，经民联黄永威亦询问会否成立专班推进。陈美宝回应指，目前粤港两地已有专属工作小组推进「港艇北上」及「北艇南下」，准备工作亦已有积极进展。她说当局会不断检视及优化相关便利措施，并与同内地相关单位紧密合作，而特区政府相关部门亦会协同推进发展。而针对高端游客的旅游及产业发展，陈美宝相信文体旅局会与业界进一步商讨。

议员关注避风塘杂乱停泊严重

针对海上设施及规划，民建联何俊贤指出过往海面管理太过自由，避风塘存在杂乱停泊问题，且缺乏燃油、淡水等补给配套，促请当局重新制定海上产业蓝图。陈美宝回应称，局方一直希望能取得平衡，未来规划锚泊区时会以大局观出发，综合考虑周边通达性及水体规划，探索共赢方案。

工联会陈颖欣则建议探讨在地理位置优越的荃湾、葵青及欣澳等地区增设停泊区。陈美宝回应称，发展新水体需考虑周边交通可达性及现有功能船只的使用情况，强调现时世界趋势是吸引80至100米的超大型游艇，因此在选址上，游艇的质素及高端游客带来的经济效益将是重要考量。

记者：陈俊豪