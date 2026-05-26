香港仔避风塘︱海洋公园拟接管部分防波堤 议员忧财政负担 政府：园方视为设施延伸契机

为满足避风泊位需求、强化应对极端天气能力、发展游艇经济，政府拟斥约20.3亿元扩建香港仔避风塘。立法会发展事务委员会今日（26日）举行会议商讨相关事宜。有议员关注交由海洋公园管理部分防波堤设施会否加重其财务负担。发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲表示，相信不会为海洋公园带来负担，当局早前已与园方讨论，反应积极，认为是将乐园设施延伸的契机；当局亦筹划于红磡、南丫岛及机场一带增建共约1,200个游艇泊位以满足需求。

船只可经防波堤上落 由通道直达海洋公园

劳联林振升表示，政府建议委托海洋公园一并管理行人步道和拟议东面防波堤的公众登岸设施及公共空间，关注海洋公园近年经营面对不少挑战，水上乐园等多项设施仍录得亏损，「𠵱家你畀啲新野佢做，究竟佢能否做到呢？还是会带来一些挑战给他，可能更加拖累其他发展」，若日后出现亏损，政府会否有后备方案。

何珮玲表示，海洋相信不会为公园带来负担，当局与海洋公园的讨论早已展开，园方反应积极，认为这是将乐园设施延伸的契机。新防波堤将设有公众登岸设施，意味船只可经防波堤上落，再经通道直达海洋公园，有助改善香港仔一带的可达性，为园区带来好处。

多区筹划增建共1200个游艇泊位

林振升亦关注政府发展「游艇经济」的取态，究竟是「小步走」还是设有5至10年蓝图，与日本、新加坡、泰国等市场竞争。何珮玲表示，过去两年的《施政报告》已提出游艇经济，要做到产业化，首要要满足泊位需求，除正在进行的避风塘扩建项目外，发展局亦在红磡海滨及南丫岛前石矿场两个地点，分别计划增建200个游艇泊位。此外，机管局在机场附近正兴建另一个游艇会，单一项目便可提供约600个泊位，预计合共可增加约1,200个泊位。政府会先推动这些项目，观察市场反应，再决定是否推出更多选址。

料2027年招标 市场反应踊跃

委员会副主席刘业强关注，政府计划于2027年上半年进行招标，问及当局有否估算可为库房带来多少收入，万一项目无人问津，政府会否可有第二套方案。另外，他问及当局会否考虑利用现有众多水体重整泊位，以增加可停泊游艇的数目。

何珮玲表示，当局早前已进行市场意向调查，共收到8份意见书，相关公司一直与当局保持沟通，对项目表达浓厚兴趣，甚至希望政府尽快推出，故现阶段不担心市场缺乏兴趣。至于重整现有水体泊位的建议，何珮玲称会将意见带回部门，未来会与海事处商讨，研究在避风塘等现有水体进行重整，以令泊位更具秩序。

记者：黄子龙